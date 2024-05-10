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影／高雄公車司機停等紅燈疑「度估」 撞前車辯煞車沒踩好

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市港都客運一輛公車日前行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行仍渾然未覺，當場撞及前方一輛轎車，公車前方頂了前車晃了一下，司機才驚醒，乘客虛驚，警方事後對司機和駕駛酒測，無酒駕行為。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中只見一輛高雄港都客運的公車在停等紅燈，不久後，公車慢慢往前滑行，緊接著公車前方撞上前方轎車，車身晃了一下，過程疑似公車駕駛打瞌睡釀禍。

轄區左營警分局調查，這起車禍發生在4月20日下午2時28分許，當時駕駛公車的莊姓司機（58歲），沿左營大路慢車道北向南行駛，在因停等紅燈時，疑似打瞌睡，結果公車輛緩慢滑行，追撞前方停等紅燈由沈姓男子（39歲）駕駛的轎車。

所幸當時公車僅輕輕碰撞前車，車身晃了一下，莊男、公車上乘客及沈男均未受傷。

警方獲報到場處理，莊否認當下有打瞌睡，辯稱，當時未打空檔，加上煞車未踩穩才肇禍，警方事後對莊、沈二人施以酒測，無酒駕行為，相關肇責由交通大隊釐清判定。

高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市港都客運一輛公車4月20日下午行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行追撞前車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

公車 酒測 酒駕

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