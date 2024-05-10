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北市知名字母餐酒吧撿屍泥醉正妹 男送她到家乘機性交被起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台北市一名洪姓男子2022年10月18日晚間，與林姓友人前往北市知名字母系列酒吧之一的「D Town by A Train」，與隔壁桌的一名正妹和同行蔡姓女室友相談甚歡共飲，卻趁正妹酒醉癱軟「撿屍」，將正妹帶回女方新北市中和租屋處發生性關係。經正妹提告，蔡姓室友證稱當時女方早已泥醉、意識不清，新北地檢署依乘機性交罪將洪男起訴。

「D Town by A Train」是北市知名酒吧「A Train Leads The Way To Jazz」推出的字母系列餐酒吧，自A、B、C、D排序下來的第4間，位於忠孝東路SOGO百貨旁的精華地段，是夜生活時尚男女重要聚會據點之一，每逢周末假日總是人潮絡繹不絕。

2022年10月18日晚間10時許，洪男與一名林姓友人前往D Town，席間與隔壁桌的外型亮眼的被害人及同行蔡女攀談，雙方相談甚歡，進而同桌飲酒，直到隔日凌晨約1點46分，當時被害人早已泥醉神智不清。

洪男見狀有意撿屍，於是在凌晨2時許，先與被害人、蔡女搭車返回自己北市松山區住處，後來又轉往被害人新北市中和租屋處。一行人同日3時許抵達租屋處時，被害人已是整個癱軟在洪男身上，面對蔡女詢問已無法言語，只能點頭或搖頭。

蔡女證稱，洪男攙扶被害人進房後，約10分鐘聽到房內傳出呻吟聲，她不放心於是敲門向洪男表示，若要發生性關係應該等到被害人清醒時再做，請洪男先行離開，但對方置之不理，表示不需要蔡女幫忙，被害人也不想要自己離開。

被害人睡醒後，立刻致電蔡女詢問發生何事，隨即決定對洪男提告。經調閱沿途監視器，確認當時被害人曾因意識不清、步伐不穩而跌倒，走路只能由人攙扶，檢察官因此認定當下被害人已呈泥醉無從反抗，卻遭洪男乘機性交而起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市洪姓男子在北市知名字母系列酒吧之一的「D Town by A Train」，撿屍一名爛醉正妹返家發生性關係，遭新北地檢署依乘機性交罪起訴。示意圖／Ingimage
北市洪姓男子在北市知名字母系列酒吧之一的「D Town by A Train」，撿屍一名爛醉正妹返家發生性關係，遭新北地檢署依乘機性交罪起訴。示意圖／Ingimage

提告 正妹

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