北市知名字母餐酒吧撿屍泥醉正妹 男送她到家乘機性交被起訴

台北市一名洪姓男子2022年10月18日晚間,與林姓友人前往北市知名字母系列酒吧之一的「D Town by A Train」,與隔壁桌的一名正妹和同行蔡姓女室友相談甚歡共飲,卻趁正妹酒醉癱軟「撿屍」,將正妹帶回女方新北市中和租屋處發生性關係。經正妹提告,蔡姓室友證稱當時女方早已泥醉、意識不清,新北地檢署依乘機性交罪將洪男起訴。

「D Town by A Train」是北市知名酒吧「A Train Leads The Way To Jazz」推出的字母系列餐酒吧,自A、B、C、D排序下來的第4間,位於忠孝東路SOGO百貨旁的精華地段,是夜生活時尚男女重要聚會據點之一,每逢周末假日總是人潮絡繹不絕。

2022年10月18日晚間10時許,洪男與一名林姓友人前往D Town,席間與隔壁桌的外型亮眼的被害人及同行蔡女攀談,雙方相談甚歡,進而同桌飲酒,直到隔日凌晨約1點46分,當時被害人早已泥醉神智不清。

洪男見狀有意撿屍,於是在凌晨2時許,先與被害人、蔡女搭車返回自己北市松山區住處,後來又轉往被害人新北市中和租屋處。一行人同日3時許抵達租屋處時,被害人已是整個癱軟在洪男身上,面對蔡女詢問已無法言語,只能點頭或搖頭。

蔡女證稱,洪男攙扶被害人進房後,約10分鐘聽到房內傳出呻吟聲,她不放心於是敲門向洪男表示,若要發生性關係應該等到被害人清醒時再做,請洪男先行離開,但對方置之不理,表示不需要蔡女幫忙,被害人也不想要自己離開。

被害人睡醒後,立刻致電蔡女詢問發生何事,隨即決定對洪男提告。經調閱沿途監視器,確認當時被害人曾因意識不清、步伐不穩而跌倒,走路只能由人攙扶,檢察官因此認定當下被害人已呈泥醉無從反抗,卻遭洪男乘機性交而起訴。

