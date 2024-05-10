快訊

宜花國家警報大響！花蓮外海15:45發生規模5.8地震 最大震度4級

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

影／為閃救護車自小客翻車四輪朝天 駕駛受困命大爬出

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

高姓男子今天下午開車在基隆市基金一路往基隆方向行駛，因後方有救護車一直鳴笛靠近，他為讓救護車往內側靠，不慎撞擊中央分隔島導致車子失控翻車，撞擊人行道護欄才停下，他受困車內緊急爬出，頭部和胸口有撞到，但沒有明顯外傷未送醫。

警方調查，今天下午1點多，高男的自小客滾一圈翻到四輪朝天，卡在旁邊鐵護欄才停下，在路面及護欄撞出刮痕，受困在駕駛座，他奮力爬出脫困直說「頭和胸口有撞到，但還好」，意識清楚。

高男說，他剛下國道三號基金交流道，開到基金一路「陽光故鄉」社區前時，因後方有一輛救護車一直鳴笛靠近，前方又有一輛國光客運，他情急為讓救護車，就往內側車道開，結果不小心撞擊中央分隔島邊緣，導致翻車滾到外側，撞擊人行道及護欄。

警方到場發現高男是自撞，並沒有和其他車輛有碰撞，酒測值為0，現場採證後請他找拖吊車來處理，高男表示，他原本要到長庚抽血檢查，因為翻車後車頂凹損嚴重，他擔心自小客受損狀況，向警方表示要處理車子，不用送醫。

為閃救護車自小客翻車四輪朝天，駕駛受困命大爬出。記者游明煌／翻攝
為閃救護車自小客翻車四輪朝天，駕駛受困命大爬出。記者游明煌／翻攝
為閃救護車自小客翻車四輪朝天，駕駛受困命大爬出。記者游明煌／翻攝
為閃救護車自小客翻車四輪朝天，駕駛受困命大爬出。記者游明煌／翻攝

人行道 基隆 救護車

延伸閱讀

北大特區人行道挖了又挖犯眾怒 網友狂酸「政府很有錢！」

台中工業區2歲罕病童突無生命跡象 救護車急送醫搶救

影／不禮讓救護車達50秒！台中休旅車女駕駛辯稱：新車隔音太好沒聽到

救護車內拍紀念照？ 日消防局急籲：非打卡景點

相關新聞

影／高雄公車司機停等紅燈疑「度估」 撞前車辯煞車沒踩好

高雄市港都客運一輛公車日前行經左營區一處路口，疑司機太累，在停等紅燈時打瞌睡，導致公車往前滑行仍渾然未覺，當場撞及前方一...

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

近來有名身在國外的李姓女網友在網路分享，76歲老父加入股票操盤的80人大群組，遭詐騙集團花1年時間設局，誆稱幫他賺進40...

台中男酒醉太無聊 狂撥294通110報案電話挨罰1萬元

台中林姓男子常酒醉就亂打110報案電話，警方多次到場他行為脫序、拒絕提供報案證據，被警方開立勸導告誡通知也不理，持續亂打...

獨／趁女顧店！高雄男持螺絲起子強盜9000元 狼狽落網

高雄楠梓區一名過去曾有毒品前科的45歲黃姓男子，本月初疑缺錢花用，竟趁後昌路某雜貨店僅趙姓女子顧店時，持螺絲起子假借買菸...

「黃金把把胡」吸引賭客上門 桃園新開張棋牌社栽了

桃園市南平路今年2月初有間新開張的棋牌社，不惜斥重金打著頭獎「黃金把把胡」、開運紅包等禮品吸引賭客上門，自開幕迄今連連遭...

影／為閃救護車自小客翻車四輪朝天 駕駛受困命大爬出

高姓男子今天下午開車在基隆市基金一路往基隆方向行駛，因後方有救護車一直鳴笛靠近，他為讓救護車往內側靠，不慎撞擊中央分隔島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。