影／為閃救護車自小客翻車四輪朝天 駕駛受困命大爬出

高姓男子今天下午開車在基隆市基金一路往基隆方向行駛，因後方有救護車一直鳴笛靠近，他為讓救護車往內側靠，不慎撞擊中央分隔島導致車子失控翻車，撞擊人行道護欄才停下，他受困車內緊急爬出，頭部和胸口有撞到，但沒有明顯外傷未送醫。

警方調查，今天下午1點多，高男的自小客滾一圈翻到四輪朝天，卡在旁邊鐵護欄才停下，在路面及護欄撞出刮痕，受困在駕駛座，他奮力爬出脫困直說「頭和胸口有撞到，但還好」，意識清楚。

高男說，他剛下國道三號基金交流道，開到基金一路「陽光故鄉」社區前時，因後方有一輛救護車一直鳴笛靠近，前方又有一輛國光客運，他情急為讓救護車，就往內側車道開，結果不小心撞擊中央分隔島邊緣，導致翻車滾到外側，撞擊人行道及護欄。