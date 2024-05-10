1斤13元？買西瓜變椰子 民怒po網 警：違規擺攤已告發

新北市蘆洲區一輛專賣蔬果攤車，這個月7日上午疑似標價不清，民眾誤以為西瓜一斤賣13元欲趨前購買，孰料一問老闆，13元一斤賣的是椰子不是西瓜，氣的民眾臉書貼文提醒民眾注意。蘆洲警分局表示，尚未接獲民眾檢舉，該處為檢舉違規攤販熱點，將加強派員前往取締。

據了解，網路社群今天上午有民眾上傳一張照片，畫面是一輛貨車車斗後載滿著西瓜，停放在新北市蘆洲區中央市場附近，貨車車尾處掛了張「一斤13元」的標價。民眾見西瓜標價便宜欲趨前購買，不料詢問老闆竟是，一斤13元賣的椰子價錢，西瓜是四斤100元，氣的民眾在臉書貼文寫下「被騙了，一斤13元的是地上3顆椰子」

蘆洲警分局表示，有關網友指稱中央市場疑似消費詐騙案，經查貨車車主洪姓男子（55歲）常於新北市蘆洲區中央路與得勝街口販售蔬果，這個月7日在其貨車上標示1斤13元，誤導消費民眾以為是西瓜賣價，目前尚未接獲民眾檢舉，已告知洪男應標示清楚，避免引發爭議。