北市承德路驚見行人地獄！她遭貨車撞捲入車底 送醫不治

李姓男子今午駕駛貨車行經台北市大同區民權西路、承德路口，右轉時碰撞行人穿越道上的李姓女子，李女被捲入車底，左側身軀重創，救護人員獲報將其送往馬偕醫院急救，李女仍於中午12時許傷重不治，警方介入後確認李男酒測值為0，詢後將依過失致死罪嫌將其送辦。

台北市消防局表示，今早11時48分獲報，大同區承德路、民權西路口有行人發生交通事故，救護人員到場發現一名女子卡在小貨車車底，已無呼吸心跳，經救出後送往馬偕醫院急救。