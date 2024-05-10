快訊

傳已兵推半年…下周特赦陳水扁？ 府：依相關法律規範辦理

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

北市承德路驚見行人地獄！她遭貨車撞捲入車底 送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子今午駕駛貨車行經台北市大同區民權西路、承德路口，右轉時碰撞行人穿越道上的李姓女子，李女被捲入車底，左側身軀重創，救護人員獲報將其送往馬偕醫院急救，李女仍於中午12時許傷重不治，警方介入後確認李男酒測值為0，詢後將依過失致死罪嫌將其送辦。

台北市消防局表示，今早11時48分獲報，大同區承德路、民權西路口有行人發生交通事故，救護人員到場發現一名女子卡在小貨車車底，已無呼吸心跳，經救出後送往馬偕醫院急救。

警方表示，員警介入後確定貨車司機61歲李男酒測值為0，李男稱未見李女身影，只覺得好像撞到東西就停車，初步不排除是駕駛因視覺死角遮擋肇事；60歲李女遭撞後捲入車底，左側手腳被輾過、腰部受明顯撕裂傷，送醫後於12時許傷重不治，全案詢後將依過失致死罪嫌將李男送辦。

李姓男子今午駕駛貨車行經台北市大同區民權西路、承德路口，右轉時碰撞行人穿越道上的李姓女子。記者李隆揆／翻攝
李姓男子今午駕駛貨車行經台北市大同區民權西路、承德路口，右轉時碰撞行人穿越道上的李姓女子。記者李隆揆／翻攝

北市 過失致死 馬偕醫院

延伸閱讀

擺脫行人地獄強化交通3E 嘉市議員主張免費機車駕訓

志願役士兵下月退伍 今晨酒測值0.97毫克肇事送辦

錢櫃火災6死過失致死罪...練台生不認 一審宣判前再限制出境8個月

高雄驚傳工安意外！怪手傾倒重壓 1男傷重不治

相關新聞

北市承德路驚見行人地獄！她遭貨車撞捲入車底 送醫不治

李姓男子今午駕駛貨車行經台北市大同區民權西路、承德路口，右轉時碰撞行人穿越道上的李姓女子，李女被捲入車底，左側身軀重創，...

桃園小2男童被父裸體趕出門！鄰居曝他悲慘遭遇不只一樁

桃園傳家長嚴重不當管教行為！民進黨市議員黃瓊慧昨天深夜在臉書指出，一名男童時常被父親罰跪在社區公共空間、抄心經和罰站餵蚊...

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

近來有名身在國外的李姓女網友在網路分享，76歲老父加入股票操盤的80人大群組，遭詐騙集團花1年時間設局，誆稱幫他賺進40...

1斤13元？買西瓜變椰子 民怒po網 警：違規擺攤已告發

新北市蘆洲區一輛專賣蔬果攤車，這個月7日上午疑似標價不清，民眾誤以為西瓜一斤賣13元欲趨前購買，孰料一問老闆，13元一斤...

台82自撞分隔島…貨車頭卡號誌桿成兩半 駕駛骨折送醫

嘉義縣台82線昨晚11點有一輛貨車自撞分隔島，據悉，38歲女子駕駛小貨車行經朴子市接近東石鄉附近，不明原因高速自撞中央分...

女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄大股東老夫妻遭騙6千萬慘例印證

旅居英國的李姓女網友在臉書求援，指在台灣的76歲老父親被Line股票操盤群組詐騙3000萬元老房子，「台灣就是一個詐騙天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。