北市承德路驚見行人地獄！她遭貨車撞捲入車底 送醫不治
李姓男子今午駕駛貨車行經台北市大同區民權西路、承德路口，右轉時碰撞行人穿越道上的李姓女子，李女被捲入車底，左側身軀重創，救護人員獲報將其送往馬偕醫院急救，李女仍於中午12時許傷重不治，警方介入後確認李男酒測值為0，詢後將依過失致死罪嫌將其送辦。
台北市消防局表示，今早11時48分獲報，大同區承德路、民權西路口有行人發生交通事故，救護人員到場發現一名女子卡在小貨車車底，已無呼吸心跳，經救出後送往馬偕醫院急救。
警方表示，員警介入後確定貨車司機61歲李男酒測值為0，李男稱未見李女身影，只覺得好像撞到東西就停車，初步不排除是駕駛因視覺死角遮擋肇事；60歲李女遭撞後捲入車底，左側手腳被輾過、腰部受明顯撕裂傷，送醫後於12時許傷重不治，全案詢後將依過失致死罪嫌將李男送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言