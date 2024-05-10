女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄大股東老夫妻遭騙6千萬慘例印證

旅居英國的李姓女網友在臉書求援，指在台灣的76歲老父親被Line股票操盤群組詐騙3000萬元老房子，「台灣就是一個詐騙天堂」，卻遭酸民質疑文章真偽；事實上，銀髮族被假投資騙光積蓄案例不少，高雄市一對上市公司大股東的7旬老夫妻，去年底就落入詐騙陷阱，以為抽中百張股票可獲利，陸續面交車手總計6000萬鉅額，後因拿不到紅利，才配合警方逮獲香港籍車手。

高雄市這起假投資遭詐6000萬鉅額的詐騙案，發生在去年12月間，本報獨家報導此案件，受害的當事人是75歲蔡姓老婦和70逾歲的丈夫，夫妻倆是上市公司的大股東夫婦，家就住在高雄市新興分局轄區。

夫妻倆因退休賦閒在家，當時在YouTube看到投資廣告，加入該Line群組，群組內許多人不斷貼出高額獲利的資訊，投資助理推薦蔡氏夫妻下載對方提供的App，聲稱可輕鬆獲利，沒料到是詐騙集團設下的假投資陷阱。

蔡婦和丈夫誤以為對方可代操股票獲得高獲利，見帳面上陸續有高額紅利，先吃了甜頭後，又聽信對方，陸續在住處樓下的木瓜牛奶店面交10多筆總計6000逾萬的高額鉅款。

去年12月中旬，自稱投顧助理的男子又告知蔡婦抽中270張股票，但須儲值才能領取價值約500萬元的股票。蔡婦聽到要先儲值，才能取得中籤股票，和丈夫先到銀行領款時，行員認為有異報警。

警方到場研判夫妻倆遇到假投資詐騙手法，但兩人不聽信警方勸阻，倖然離去。後警方不死心，再度到蔡婦家中了解，才知夫妻倆早已陸續面交10多筆鉅款，共計逾6000萬現金給詐騙集團不同的車手，夫婦倆存的養老金積蓄幾乎被詐光。

警方於是將計就計，與蔡婦夫妻研擬對策，並約對方在20日上午於同樣面交地點木瓜牛奶速食店收款。警方當天當場逮捕取款的香港籍黃姓男子（51歲），在他身上搜出偽造股票代操作收據、工作證等證物。

經警方調查，黃姓男子於去年11月底以觀光名義來台，暗中當詐團車手。黃落網稱，在臉書上看到徵才廣告，工作內容是來台灣向客戶收款，包吃、包住還包搭機的交通費，每天可領港幣2000元，雖知道詐騙集團要他佯裝投顧公司人員，向受騙人收款，但認為待遇好便同意來台。

據查，黃姓男子去年11月底來台後，已接受詐團指示向不同受騙人收款，已收了近10次詐款，黃原本打算20日向蔡婦收款後，21日下午搭機離台，不料被捕。