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驚人成長！老人被騙光房產非單一個案 去年投資詐騙案增幅近8成

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名旅居英國的女網友，透過「爆料公社」臉書社團公開求援，指她76歲在台灣生活的父親日前因加入LINE的股票投資群組，遭騙走3000萬房子，批「台灣就是一個詐騙天堂」，在網路上引發熱議。根據警政署統計，近來詐騙案以投資詐騙方式成長最快，過去5年的投資詐騙案件，從2019年的1894件，逐年上升至去年已達1萬1775件。

國內投資詐騙案件逐年成長驚人，警方統計數據顯示，去年的詐欺犯罪發生數以「投資詐欺」最多，占所有詐騙的31.13%，較上年增加 5233 件，成長將近八成、達79.99%，快速增加速度驚人；其中，65歲以上因為投資詐騙受害者更多達5331人，比前年增加1164人，成長率達27.93%。

警方統計也發現，詐欺案受害人中，不僅30歲以上詐欺案被害人，因「投資詐欺」受害的占比最高，且不分男女都容易陷入投資詐欺陷阱。

相對於愈來愈多年長人陷入投資詐騙陷阱，警方查獲的詐騙嫌犯則是以18至39歲的青壯年居多，占所有被查獲詐騙犯的69.31%。

警方提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦的金融投資資訊。

台灣詐騙集團犯罪橫行。示意圖／本報資料照片
台灣詐騙集團犯罪橫行。示意圖／本報資料照片

詐欺 詐騙

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