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台東男酒駕撞壞變電箱 60戶停電導致觀賞魚缺氧死亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市今天凌晨發生一起男子酒駕自撞變電箱事故，造成事故點附近住戶停電，其中一間水族館因停電，導致部分觀賞魚缺氧死亡。詳細事故原因警方調查中。

這起自撞事故發生於今天凌晨12點多，1輛自小客車行經四維路二段轉彎處，疑因車速過快撞上安全島，也把變電箱撞壞，巨大撞擊聲，把附近居民給驚醒。

事故現場肇事車輛四腳朝天，車零件散落，溢出大片機油，車上駕駛自行爬出車外，還要求圍觀居民不要報警。由於變電箱遭撞，附近60戶住家因而停電，其中包括一間水族館。

水族館業者聽聞停電，擔心魚兒缺氧死亡會損失慘重，隨即趕到館內查看，幸經台電人員搶修變電箱後恢復供電，業者查看清點，僅部分觀賞魚死亡外，並無重大損失。

警方調查，肇事為27歲盧姓男子，酒測值0.97毫克，詢後依公共危險罪移送台東地檢署偵辦。至於遭撞變電箱損失及魚兒損失，後續將會對肇事男子提出賠償事宜。

事故點附近住戶停電，其中一間水族館因停電，導致部分觀賞魚缺氧死亡。圖／民眾提供
事故點附近住戶停電，其中一間水族館因停電，導致部分觀賞魚缺氧死亡。圖／民眾提供
事故現場肇事車輛四腳朝天，車零件散落，溢出大片機油。圖／台東警分局提供
事故現場肇事車輛四腳朝天，車零件散落，溢出大片機油。圖／台東警分局提供
台東市四維路二段今天凌晨發生一起男子酒駕自撞變電箱事故，駕駛輕傷無礙。圖／台東警分局提供
台東市四維路二段今天凌晨發生一起男子酒駕自撞變電箱事故，駕駛輕傷無礙。圖／台東警分局提供

停電 自撞

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