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影／加投資群組1970萬打水漂！林口警喬裝社區保全 智逮2詐騙車手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北林口彭姓女子加入假投資群組被騙近2000萬，這月初彭女欲領出獲利，詐團要彭繳納「管道平臺費用」彭女才意識被騙報警協處。彭女協助誘出詐團成員，警喬裝社區保全逮捕2名車手，連同查扣證物一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，彭姓女子（50歲）今年2月透過臉書一投資網站「Wealthfront」廣告標榜投資買股可獲高報酬獲利，誘得彭女不查加入投資群組，詐團接續以三寸不爛之舌，誆騙彭女投資股票，前後7次彭女與詐團成員面交共1970萬投金。

上月底彭女欲領出獲利連繫投資平台，對方竟稱要領出獲利得先繳納400萬「管道平台費用」彭女這才意識到可能被騙，趕緊求助警方。警一聽告知這就是典型詐騙伎倆，徵得彭女同意誘出詐團成員面交。

這個月2日上午11時38分左右，林口警方喬裝成彭女新北林口住處社區保全，偵查隊及派出所員警則埋伏在社區外面，趁車手王男（42歲）與彭女面交400萬之際當場衝前逮人，查扣犯案證物，隨後在社區外逮捕另名車手蔡男（28歲）一併帶回查辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送王、蔡兩男法辦。

彭姓女子加入假投資群組，被騙近2000萬投金，警方喬裝社區保全逮捕2車手送辦。記者曾伯愷／翻攝
彭姓女子加入假投資群組，被騙近2000萬投金，警方喬裝社區保全逮捕2車手送辦。記者曾伯愷／翻攝
彭姓女子加入假投資群組，被騙近2000萬投金，警方喬裝社區保全逮捕2車手送辦。記者曾伯愷／翻攝
彭姓女子加入假投資群組，被騙近2000萬投金，警方喬裝社區保全逮捕2車手送辦。記者曾伯愷／翻攝

保全 林口 車手

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