影／加投資群組1970萬打水漂！林口警喬裝社區保全 智逮2詐騙車手

新北林口彭姓女子加入假投資群組被騙近2000萬，這月初彭女欲領出獲利，詐團要彭繳納「管道平臺費用」彭女才意識被騙報警協處。彭女協助誘出詐團成員，警喬裝社區保全逮捕2名車手，連同查扣證物一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，彭姓女子（50歲）今年2月透過臉書一投資網站「Wealthfront」廣告標榜投資買股可獲高報酬獲利，誘得彭女不查加入投資群組，詐團接續以三寸不爛之舌，誆騙彭女投資股票，前後7次彭女與詐團成員面交共1970萬投金。

上月底彭女欲領出獲利連繫投資平台，對方竟稱要領出獲利得先繳納400萬「管道平台費用」彭女這才意識到可能被騙，趕緊求助警方。警一聽告知這就是典型詐騙伎倆，徵得彭女同意誘出詐團成員面交。