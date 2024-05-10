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影／台74銜接國1工安意外！工程車翻覆 1工人無呼吸心跳1骨折
台中市北屯區台74快速道路銜接國道1號處工地，今上午8點多發生工程車翻覆死傷意外，警消獲報1輛工程車翻覆導致1名外籍移工遭擠壓在橋梁間，到場時移工已經失去呼吸心跳，另1人則手部骨折受傷，目前現場仍封閉排除事故中，詳細案發原因有待釐清。
台中第五分局調查，現場位於台74線北屯二匝道（B），銜接國道1號北上處，位於工區內約台74線14.4公里處，今上午8點25分1輛工程車操作施工時，2名越南籍移工疑似對使用器械操作不熟悉，當準備要安裝洩水口，卻因操作不慎導致工程車翻覆。
其中1名移工當場被工程車擠壓，夾在橋梁間當場失去呼吸心跳，另1名移工則左手開放性骨折，均送醫搶救中。
警方判定現場應為意外事故，同時也請工程人員通報勞工局。由於現場是銜接北上匝道處，尚未開放使用的工地，對台74路段未造成影響。
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