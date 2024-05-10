影／高雄工人躺里民中心牆角午睡遭里長趕 警：雙方認知不同

高雄市楠梓區惠民里民活動中心，前天42歲洪姓男子與張姓里長起口角爭執，當事人事後將影片貼網公審，據悉，當時洪男於公共區域躺地午休，突遭驅離心生不滿，乾脆錄影將對話過程公開；警指出，當天里長僅作規勸，雙方因認知不同才起爭執，事後各自離去。

「這裡是公設，每個人都有使用權！」洪不滿表示，但里長一方則認為，洪躺在民眾行走出入空間，有礙民眾進出，才會請洪離去，因雙方爭執許久，因此，請警方到場協調處理。

楠梓分局指出，翠屏派出所警員於12時30分許獲報到場，經了解，洪於工地工作告一段落後，躺在該活動中心牆角邊午睡，里長認為，洪午睡位置影響其他人通行，當下將洪勸離，引起洪反彈不滿。