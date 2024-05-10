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彰化被撞3姊弟 10歲姊急性腦積水術後昏迷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

遭無照駕駛撞成重傷的陳家妹妹，目前仍在彰化基督教醫院救治，近日因急性腦積水，昏迷指數再回到3，有生命危險。圖／彰基提供
遭無照駕駛撞成重傷的陳家妹妹，目前仍在彰化基督教醫院救治，近日因急性腦積水，昏迷指數再回到3，有生命危險。圖／彰基提供

伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，兩姊妹搶救進入第77天，姊姊經治療後昏迷指數從3提升到11，而且還會微笑，沒想到近日，因急性腦積水，昏迷指數再回到3，有生命危險。她的祖父無奈地說：「已有心理準備，會配合醫院」；在彰基的妹妹昏迷指數仍維持3，院方表示，家屬及醫院不放棄搶救。

2月22日晚間，分別就讀國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危昏迷指數都是3，弟弟則受輕傷。3姊弟祖父昨天說，除蕭姓老翁外，也要告蕭姓老翁兒子，因為他借車給無照父親，應負連帶責任

10歲姊姊經幹細胞治療，昏迷指數提高到11，會露出笑容，不過頭部及四肢仍無法自主活動，院方每天以中醫針灸及西醫復健，原本以為狀況會越來越好，沒想到5月1日晚間，突因急性腦積水陷入重度昏迷，院方為她實施腦部引流手術，但昏迷指數剩下3，病情急轉直下，3日再度施打幹細胞第四劑，仍未清醒，有生命危險，院方目前先為她實施症狀治療。

姊妹的祖父表示，姊姊狀況轉壞後，秀傳醫院醫師上周日要他們要有「心理準備」，就簽署手術同意書，緊急動腦手術，想說「沒辦法，堵到了」，他無奈地說，目前醫院說怎樣，都配合；她們的媽媽知道姊姊病情轉差，至於阿祖則不敢讓她知道，不然又會一直哭，能隱瞞就隱瞞。

在彰化基督教醫院救治的妹妹，事發至今昏迷指數都是3，未見起色。院方表示，她因氣切，需使用呼吸器，由於不用升壓器，一些緊急維生器材已經取下，目前靠口服藥，將轉到漢銘基督教醫院繼續治療。

彰基表示，對妹妹的治療都會與家屬討論，也免費提供治療，家屬及醫院都沒有放棄搶救，也希望各界為她集氣，能夠好轉。

妹妹 手術 指數

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