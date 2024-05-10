聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化被撞3姊弟 10歲姊急性腦積水術後昏迷
伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，兩姊妹搶救進入第77天，姊姊經治療後昏迷指數從3提升到11，而且還會微笑，沒想到近日，因急性腦積水，昏迷指數再回到3，有生命危險。她的祖父無奈地說：「已有心理準備，會配合醫院」；在彰基的妹妹昏迷指數仍維持3，院方表示，家屬及醫院不放棄搶救。
2月22日晚間，分別就讀國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危昏迷指數都是3，弟弟則受輕傷。3姊弟祖父昨天說，除蕭姓老翁外，也要告蕭姓老翁兒子，因為他借車給無照父親，應負連帶責任
10歲姊姊經幹細胞治療，昏迷指數提高到11，會露出笑容，不過頭部及四肢仍無法自主活動，院方每天以中醫針灸及西醫復健，原本以為狀況會越來越好，沒想到5月1日晚間，突因急性腦積水陷入重度昏迷，院方為她實施腦部引流手術，但昏迷指數剩下3，病情急轉直下，3日再度施打幹細胞第四劑，仍未清醒，有生命危險，院方目前先為她實施症狀治療。
姊妹的祖父表示，姊姊狀況轉壞後，秀傳醫院醫師上周日要他們要有「心理準備」，就簽署手術同意書，緊急動腦手術，想說「沒辦法，堵到了」，他無奈地說，目前醫院說怎樣，都配合；她們的媽媽知道姊姊病情轉差，至於阿祖則不敢讓她知道，不然又會一直哭，能隱瞞就隱瞞。
在彰化基督教醫院救治的妹妹，事發至今昏迷指數都是3，未見起色。院方表示，她因氣切，需使用呼吸器，由於不用升壓器，一些緊急維生器材已經取下，目前靠口服藥，將轉到漢銘基督教醫院繼續治療。
彰基表示，對妹妹的治療都會與家屬討論，也免費提供治療，家屬及醫院都沒有放棄搶救，也希望各界為她集氣，能夠好轉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言