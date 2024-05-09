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影／基隆愛二路談判債務沿街追逐男手掌被砍傷 警火速逮2男

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市兩名陳姓男子，因債務糾紛，今晚在基隆市愛二路知名老店「連珍餅店」與謝姓男子談判，雙方一言不合，陳男涉嫌持折疊刀砍傷謝男右手掌，警方火速在1小時後逮到行凶兩男，全案將依傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警第一分局調查，忠二路派出所今晚6時22分獲報，愛二路老店「連珍餅店」前有3人街頭鬥毆，立即派遣線上警力前往，查訪附近民眾得知，3人沿街追逐，員警在仁四路發現謝男，他的右手掌有刀傷，立即將其送往醫院救治。

警方發動組合警力，調閱現場周邊監視器追查，火速於1小時內約7點半將兩名陳姓男子查緝到案，帶回忠二所偵辦。

警方說，謝男與其中一位陳姓男子有3萬元債務糾紛，雙方今晚相約談判，因一言不合發生口角。陳男拿出預藏的折疊刀攻擊謝男，謝男以手阻擋被砍傷。

基隆愛二路談判債務沿街追逐男手掌被砍傷，警火速逮2男。記者游明煌／翻攝
基隆愛二路談判債務沿街追逐男手掌被砍傷，警火速逮2男。記者游明煌／翻攝

債務 基隆 鬥毆

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