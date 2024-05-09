部桃ICU火警警報器大響 疑電氣因素故障待釐清
位於桃園市桃園區中山路上的衛生福利部桃園醫院今天下午近2點，驚傳加護病房的火警警報器大響，疑似發生火警，院方立刻疏散病房內的人員，而桃園市消防局據報，立刻派出大量人車馳往搶救，不過在消防車抵達之後，發現現場並無火煙，也無佈設水線救援，至於造成警報器大響的原因疑似電氣短路，詳細原因仍待進一步調查釐清。
119勤指中心今天下午1點59分接到部桃園員工報案表示，位於桃園區中山路1492號的部立桃園醫院新棟的門急診大樓的3樓ICU病房有火警警報陸續傳出，除了現場指導人員進行疏散外，第一救災救護大隊中路分隊由小隊長陳俊榮擔任指揮官，出動13輛消防車、1輛救護車共30名救難救護人員到場。
消防局表示，當大批人車到達時，發現現場並無火煙，因此也未佈設水線進行搶救，至於火警警報器大響的原因，研判恐是電氣因素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言