部桃ICU火警警報器大響 疑電氣因素故障待釐清

位於桃園市桃園區中山路上的衛生福利部桃園醫院今天下午近2點，驚傳加護病房的火警警報器大響，疑似發生火警，院方立刻疏散病房內的人員，而桃園市消防局據報，立刻派出大量人車馳往搶救，不過在消防車抵達之後，發現現場並無火煙，也無佈設水線救援，至於造成警報器大響的原因疑似電氣短路，詳細原因仍待進一步調查釐清。

119勤指中心今天下午1點59分接到部桃園員工報案表示，位於桃園區中山路1492號的部立桃園醫院新棟的門急診大樓的3樓ICU病房有火警警報陸續傳出，除了現場指導人員進行疏散外，第一救災救護大隊中路分隊由小隊長陳俊榮擔任指揮官，出動13輛消防車、1輛救護車共30名救難救護人員到場。