新北消防發爾麵FB粉專遭盜圖 已蒐證將提告籲勿受騙

新北消防發麵臉書粉絲專頁經常發文宣導各種實用防救災知識，內容不但創意豐富且屢搭上時勢梗，創造熱議話題吸引媒體競相報導，因此擁有高人氣將近20萬名粉絲追蹤為全國最大消防宣導平台，但小編於8日發現遭盜圖，蒐集證據準備提告，避免粉絲及民眾遭不肖人士詐騙。

因應網路社群媒體崛起，新北市消防局早於104年成立新北消防發麵FB粉專，起初成立目主要是希望透過臉書即時告知粉絲們災害訊息，提醒粉絲留意，更經常Po文宣導火災預防、救護操作知識、防溺安全及地震颱風即時動態等照影片，深獲鐵粉們喜愛。

新北市消防局表示，每年7、8月都會辦理兒童夏令營活動，宣導內容活潑創意十足，且全部免費，每每活動一開跑網路報名塞爆秒殺，日前發現有不肖人士盜用新北消防發爾麵FB粉專高人氣的圖檔影片，並非法於網路上假借名義招攬兒童夏令營活動，疑似欲藉此詐騙吸引民眾報名獲取非法利益。

消防局強調，已蒐集不肖人士盜圖相關證據，研議提告違反著作權法第88條因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任及著作權法第91條第1項擅自以散布權之侵害及散布盜版品之刑責，著作權法第92條擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人著作財產權者。