嘉義40歲父親抱6歲女兒衝出火場 全身遭火吻近況曝光
嘉義縣太保市民宅惡火帶走母子3人性命，柯姓父親用棉被包裹6歲女兒，抱她衝出火海，女兒毫髮無傷，但柯男卻被烈火紋身，目前在嘉義長庚醫院插管治療，臉部及身上裹滿紗布。朴子配天宮董事長蔡承宗捐款6萬元，協助支付燒燙傷自費耗材費用。
太保民宅火災發生後，只剩柯姓父親及就讀國小三姐妹倖存，目前柯男因燒燙傷住院中，親友指出，柯男因無防護從火場衝出，還不斷試圖要再進入火場救人，身上有多處燒燙傷，目前還在醫院插管治療，暫時由柯男的姊姊代為照顧三姐妹，也感謝社會善心捐款。
柯男目前在醫院治療觀察中，其身份為低收入戶，健保醫療費用由健保全額支出，但因燒燙傷必然產生許多自費耗材，朴子配天宮董事長、樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗捐贈善款6萬元，盼在健保醫療費用以外給予協助，幫助柯姓父親早日康復。
三姐妹就讀太保市南新國小，校方為三姐妹開立教育儲蓄專戶。校長莊政道說，昨天捐款金額累計280萬元，今天仍有陸續善款；除了教育費用外，前家長會長呂冠衡特別允諾捐款50萬元，提供三姐妹在學校附近用餐，將幫忙找適合的店家，讓三姐妹就近取餐不會餓肚子。
莊政道說，善款都是大家辛苦錢，其餘教育儲蓄戶的捐款，學校將協助用在三姐妹身上，特別是規畫幫忙找離未來住家近，有車輛接送的安親班，讓姐妹可以在安親班寫完家課，再自己走路回家，避免日後爸爸工作因素，沒人接送導致通行危險。
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