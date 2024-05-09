今年已3死...高雄沿海路正交通大執法 拖板車仍失控撞施工區

高雄市小港區沿海二路昨天發生拖板車車禍，陳姓男子駕駛拖板車疑閃避前車煞車不及，越過分隔島後，衝入路旁下水道工程區溝渠，幸未造成傷亡。確實肇事原因由警方調查。

昨天中午12時10分許，陳姓司機（64歲）駕駛拖板車，經過小港區沿海二路與世全路口，在內車道未留意前方車輛放慢速度，閃避不及，越過分隔島失控，撞及對向薛薛姓男子（27歲）駕駛的曳引車，衝入路邊下水道工程溝渠。

警方據報到場，發現陳、薛2人都有輕微擦傷，他們表示不願就醫，經酒測後均無酒駕，確實肇事原因由警方釐清。