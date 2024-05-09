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不爽人家一句「別在背後看」 高爾夫球友持刀砍人被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子曾在北屯區軍功路一間高爾夫球場打球，曾與徐姓球友起摩擦，昨天晚間7時許，林男拿菜刀到現場，林疑精神狀況不佳，與徐起口角後，林持刀傷人，徐脖子被割傷，警方到場時，徐已被在場人士壓制，徐證稱，與林不熟，但曾要林「別在背後看我打球」，曾有口角，懷疑林有精神狀況才會做出脫序舉動，全案已由警方依殺人未遂罪，將林移送法辦。

第五警分局在昨天晚間7時許獲報，北屯區軍功路2段高爾夫球場有人持刀傷人，經查，持刀的林姓男子（36歲）已被制伏，案發前是林持菜刀到現場，與徐姓球友（59歲）起口角後，林持刀傷人，導致徐頸部被割傷，傷口有達7公分。

林男在場被其他民眾合力制伏、奪下手中菜刀，過程中造成林男臉部、上身多處擦挫及撕裂傷，但無生命危險，警方通報救護車後，送往中國醫藥大學附設醫院就醫。

經查，林、徐二人都是該高爾夫球場的球友，因徐打的不錯，林曾在徐背後看著打球，但引來徐不快，要求林「不要在背後看我打球」，可能因此引來林不滿，昨天持刀前往理論。

全案警詢後，依殺人未遂罪嫌，將林男移送台中地檢署偵辦，目前被砍傷的徐男現仍住院中，無生命危險。

台中市林姓男子昨晚持刀在高爾夫球場傷人，被在場人士制伏後，警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨晚持刀在高爾夫球場傷人，被在場人士制伏後，警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨晚持刀在高爾夫球場傷人，被在場人士制伏後，警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨晚持刀在高爾夫球場傷人，被在場人士制伏後，警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市 殺人

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