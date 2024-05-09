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詐騙又出新手法 詐團假IG捐款188元活動釣魚

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

澎湖縣警方最近發現詐騙集團出新招；詐團透過IG發布限時動態，以社福或弱勢團體的名義，發起188元小額捐款活動，要捐款者將捐款截圖回傳，便能參加抽獎活動，讓捐款者反而變成詐團的待宰羔羊。

澎湖縣刑警大隊表示，3、4月間，許多社福機構收到至少500筆不明捐款，每筆捐款金額都是188元，令社福機構相當納悶，後來機構接到捐款民眾詢問抽獎活動問題，才知道有人冒用機構名義，以捐款188元就能參加抽獎活動，騙人上當，反而社福機構成了詐團的代替罪羊。

警方說，澎湖在5月間已接獲12件各種手法受騙案，其中3件受騙人就是看到IG限時動態內容，以為是社福團體發起的抽獎活動，只要捐款188元就能參加抽獎，認為188元不多，便按照活動內容，匯款到社福機構帳號，將捐款截圖回傳給在IG發布人，不料，活動只是詐團的釣魚手法，捐款帳號是真實帳號，但回傳後留下資料，反而讓他們成為詐團下一步施詐的對象。

警方查出，詐團提供機構真實帳號引人上鉤，當捐款人回傳捐款截圖後，便通知匯款錯誤或是抽中頭獎，要求捐款人加LINE，由「客服專員」指示辦理中獎領獎程序，要捐款人先付手續費、保證金、稅款，等捐款人接連匯款到指定帳戶後，拿不到獎金才驚覺被騙。

澎湖縣警局。記者石秀華／攝影
澎湖縣警局。記者石秀華／攝影

捐款 澎湖縣 限時動態

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