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新北警主任嗆議員 警局認定「影響警譽」處分

聯合報／ 記者李定宇王長鼎／新北即時報導

新北市警局公關室主任黃碩傑，本月初在新北市議會拜訪議員時，遇到原民議員馬見上前打招呼，但疑因馬見未注意到轉頭離開。黃不滿向他人抱怨揚言「找人處理他（馬見）」。事件傳進警局後，警局今以黃碩傑「處事不當、影響警譽」為由，予以記小過一次處分。

黃碩傑當時向馬見打招呼未獲回應後，跟同事抱怨「馬見很大咖嗎、找人在背後弄他」等語，事後傳進馬見耳裡，馬見因此向新北市警察局長廖訓誠表達心中不滿，之後馬見也說黃姓員警說要撞自己，但自己不知道這是甚麼意思，後來才理解黃用黑道口吻講這句話，內心心生恐懼。

新北市警局今針對此事，認定黃碩傑「處事不當、影響警譽」，予以記小過一次處分。黃碩傑對此表示，對於警局的處分深刻檢討，坦然接受。

新北警察局公關室主任黃碩傑（右）嗆聲「要找人處理馬見，新北市議員馬見（左）向警局長廖訓誠反映，警局今予以黃碩傑小過處分。本報資料照片
新北警察局公關室主任黃碩傑（右）嗆聲「要找人處理馬見，新北市議員馬見（左）向警局長廖訓誠反映，警局今予以黃碩傑小過處分。本報資料照片

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