台南2歲女童外出不慎撞頭突昏迷 心急爺爺路旁攔警送醫

台南一名2歲女童昨日下午與爺爺一同外出前，疑似在家中穿鞋時頭部不慎撞到牆角，女童疼得一路上不斷哭泣後卻突然昏迷，心急的爺爺碰巧遇上巡邏警車，隨即揮手攔車求援，警方見狀幫忙開道送醫，讓原本需要10多分鐘的送醫路程，5分鐘即抵達；就醫後，女童也恢復生命跡象，讓家屬相當感謝。

永康分局大灣派出所警員王亭皓、劉名勝，昨下午駕駛巡邏車前往分局常訓的途中，發現路旁一輛白色休旅車駕駛著急的伸手攔停警車，2名員警上前查看才發現，車內一名女童昏迷不醒，需緊急送醫治療，休旅車駕駛為女童的爺爺，其嚇得趕緊請求員警協助開道，以縮短就醫時間。

警方表示，2名員警為避免女童生命危險，立即開啟警示燈及警報器提醒沿途用路民眾，同時協助開道直奔醫院，讓原需11分鐘的路程，縮短為5分鐘抵達；女童緊急送醫接受治療後，已恢復生命跡象。對於員警積極的協助，也深獲女童家屬感謝。