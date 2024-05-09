橋檢率先金融預警合作 領300萬「可疑帳戶」年輕男落網

橋頭地檢署自去年9月起與轄區各大金融機構合作，啟動「可疑帳戶預警中心」專案，當出現異常帳戶，銀行能快速通報更有效將不法詐團繩之以法，據悉，去年有外地青年來到北高雄農漁會新開帳戶，存款不久增加近300萬元，當疑似車手的年輕人出現提領現金時，警順利逮獲車手及背後監控車手到案說明。

「凍結帳戶，更快讓不法現形！」橋檢主任檢察官謝長夏表示，這有賴轄區銀行業者發揮社會企業責任，預警協助司法警察，更有效率找出可疑分子的不法犯行。

據了解，去年曾有外地年輕人跑來北高雄農漁會開戶存款，由於，當地農漁會進出多是年長者居多，出現陌生年輕臉孔立即讓行員感到可疑，而年輕人帳戶沒多久就增加近300萬存款，且該行員直覺年輕人穿著、外型像極了車手，遂通報橋檢派遣司法警察前來關心。

謝長夏指出，詐團為了提防車手提領現金後捲款潛逃，通常會再命監控車手在後查看，司法警察透過預警通報，就曾一舉逮獲3名車手現形送辦。