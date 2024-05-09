高雄男辯抽菸不慎釀屋失火哥嗆傷 5小時後火又起成焦屍

高雄市林園區北汕路一棟2樓透天建物，今晨2時26分許發生火警，消防局出動救援，當時屋內黃姓兄弟中的哥哥遭嗆傷被送醫，弟弟辯抽菸不慎引發火勢；未料，5小時後，黃家再度竄火苗，消防局撲滅火勢，進屋發現黃男的弟弟已葬身火窟，燒成焦屍，警消正調查是否有人為縱火。

警消調查，位於林園區北汕路242巷附近的一棟2樓透天建物，今晨2時26分許傳出火警，消防局出動12車、27人前往救援，火勢迅速撲滅，當時住在屋內的黃姓兄弟中的哥哥（47歲）被濃煙嗆傷，幸意識清楚。

當時人未受傷的黃男弟弟聲稱，因抽菸的菸蒂不慎引起火災；消防員先將被嗆傷的黃男送醫治療，需住院但無生命危險。

未料，今天上午黃男住家又再度起火，這次濃煙比前一次還大，黑煙從屋內各處窗戶竄燒，消防局增派出動18車40人，抵達現場後，發現1樓房間燃燒家具及雜物，立即佈線搶救，火勢於7時47分控制，8時7分撲滅。

消防員在火勢撲滅後，進屋搜查，在房間內發現黃男的弟弟（44歲）竟已燒成一具焦屍。

據了解，黃氏兄弟中的哥哥未婚，弟弟離婚，現址僅兄弟兩人居住，警方近來並未接獲兄弟失和或爭吵的報案紀錄。

由於黃男住家二度起火，哥哥被送醫治療，弟弟被燒死在房間，死亡的弟弟在第一次家中失火時，曾聲稱是菸蒂引發火勢，警消不排除有人為縱火的可能，正進一步調查中。