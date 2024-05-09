引擎噴飛10公尺、四腳朝天...苗栗2車猛烈自撞3人無大礙

苗栗縣昨天發生2起休旅車自撞車禍，車子都撞得好慘，其中，四湖鄉苗28線事故，引擎室被撞得粉碎，引擎噴飛10公尺，2件事故車內3人傷勢都無大礙，案由警方進一步處理中。

警方調查，賴姓男子（32歲）昨天下午3點40分駕駛轎車，在苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，自撞路邊護欄，車子側翻在路中間，賴男受困駕駛座，消防人員據報將賴男救出，他身體多處擦挫傷，送醫並無大礙。

這起車禍因衝撞力猛烈，引擎室粉碎，引擎噴飛約10公尺的排水溝，現場碎片散落，警方排除賴男酒測，也說不清楚為何發生事故，詳細肇事原因，尚待進一步釐清。