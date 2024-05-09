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引擎噴飛10公尺、四腳朝天...苗栗2車猛烈自撞3人無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣昨天發生2起休旅車自撞車禍，車子都撞得好慘，其中，四湖鄉苗28線事故，引擎室被撞得粉碎，引擎噴飛10公尺，2件事故車內3人傷勢都無大礙，案由警方進一步處理中。

警方調查，賴姓男子（32歲）昨天下午3點40分駕駛轎車，在苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，自撞路邊護欄，車子側翻在路中間，賴男受困駕駛座，消防人員據報將賴男救出，他身體多處擦挫傷，送醫並無大礙。

這起車禍因衝撞力猛烈，引擎室粉碎，引擎噴飛約10公尺的排水溝，現場碎片散落，警方排除賴男酒測，也說不清楚為何發生事故，詳細肇事原因，尚待進一步釐清。

另一起翻車事故發生在國道1號北上135.5公里銅鑼鄉路段，顏姓男子（42歲）昨天深夜11點12分駕駛轎車，不明原因撞及外側護欄，車子四腳朝天翻覆，顏男及另外乘客輕微受傷沒有送醫，國道警方到場處理，賴男酒測值零，案由警方進一步處理中。

一輛轎車昨天深夜在國道1號銅鑼鄉北上路段，不明原因撞及外側護欄翻覆，車內2人輕微受傷。圖／民眾提供
一輛轎車昨天深夜在國道1號銅鑼鄉北上路段，不明原因撞及外側護欄翻覆，車內2人輕微受傷。圖／民眾提供
苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，一輛轎車昨天下午自撞路邊護欄，車子引擎噴飛10公尺，賴姓駕駛多處擦挫傷，送醫並無大礙。圖／民眾提供
苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，一輛轎車昨天下午自撞路邊護欄，車子引擎噴飛10公尺，賴姓駕駛多處擦挫傷，送醫並無大礙。圖／民眾提供
苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，一輛轎車昨天下午自撞路邊護欄，車子引擎噴飛10公尺，賴姓駕駛多處擦挫傷，送醫並無大礙。圖／民眾提供
苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，一輛轎車昨天下午自撞路邊護欄，車子引擎噴飛10公尺，賴姓駕駛多處擦挫傷，送醫並無大礙。圖／民眾提供
苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，一輛轎車昨天下午自撞路邊護欄，車子引擎噴飛10公尺，賴姓駕駛多處擦挫傷，送醫並無大礙。圖／民眾提供
苗28線西湖鄉金獅村往苗栗市方向，一輛轎車昨天下午自撞路邊護欄，車子引擎噴飛10公尺，賴姓駕駛多處擦挫傷，送醫並無大礙。圖／民眾提供

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