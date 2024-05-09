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縱火？高雄林園民宅竟二度失火！先前兄嗆傷送醫 第2次火滅弟成焦屍
高雄市林園區北汕路一棟2樓透天建物今晨2時26分許發生火警，消防局出動救援，當時屋內黃姓兄弟中的哥哥遭嗆傷被送醫治療；未料，今天上午7時24分再度竄火苗，由於火煙猛烈，消防局增派18車40人救援，射水線搶救後於8時7分撲滅，但進屋發現黃男的弟弟已葬身火窟，燒成焦屍，警消正調查是否有人為縱火。
警消調查，位於林園區北汕路242巷附近的一棟2樓透天建物，今天凌晨2時26分許傳出火警，消防局出動12車、27人前往救援，火勢迅速撲滅，當時住在屋內的黃姓兄弟中的哥哥（47歲）被濃煙嗆傷，幸意識清楚，隨同消防員上救護車，被送醫治療。
未料，今天上午黃男住家又再度起火，這次濃煙比前一次還大，黑煙從屋內各處窗戶竄燒，消防局出動18車40人，抵達現場後，發現1樓房間燃燒家具及雜物，立即布線搶救，火勢於7時47分控制，8時7分撲滅。
消防員在火勢撲滅後，進屋搜查，在房間內發現黃男的弟弟（44歲）已燒成一具焦屍，由於黃男住家二度起火，哥哥被送醫治療，弟弟被燒死在房間，警消不排除有人為縱火的可能，正深入調查中。
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