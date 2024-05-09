中信銀攜手北檢 優化詐騙預警

「雷霆專案」合作備忘錄簽約儀式八日舉行，簽約代表中信銀行總經理楊銘祥（左）與台北地檢署檢察長鄭銘謙（右）。圖／中信銀行提供 詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點，中國信託銀行科技防詐有成，去年新增警示帳戶數較前年減少近百分之廿五，今年前四月也較去年同期減少近百分之六。看好中信銀的科技阻詐實力，台北地檢署八日與中信銀簽署「雷霆專案」合作備忘錄，金檢聯手優化詐騙預警偵測機制，預先管制潛在不法帳戶，守護民眾財產安全，極具指標性意義。

台北地檢署檢察長鄭銘謙表示，公私協力始可有效阻詐，樂見中信銀善盡企業社會責任，運用科技分析檢察機關掌握的人頭帳戶帳號，找出潛在異常帳戶，從源頭防堵詐騙。

包括鄭銘謙、行政院洗錢防制辦公室執秘蘇佩鈺、台灣高檢署查緝詐欺及資通犯罪督導中心執秘卓俊忠、中信銀總經理楊銘祥等人皆出席「雷霆專案」合作備忘錄簽署儀式。

中信銀總經理楊銘祥表示，中信銀行致力發展智能防詐，運用ＡＩ技術與大數據資料分析能力，識別異常交易行為，去年新增警示帳戶數大幅減少，防詐成效顯著。「雷霆專案」將由北檢提供去識別化的人頭帳戶帳號名單，運用中信銀行提供的數位科技，發展詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，提早預警詐欺犯罪，從源頭阻斷詐騙金流。

中信銀去年攜手警政署建置「中信ＡＴＭ智能防詐車手交易通報系統」，詐騙集團車手若於中國信託ＡＴＭ提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，每月均有車手落網；去年九月起，與高雄、橋頭及台南地檢署合作，有別於以往有受害者才可報案，分行遇疑似詐騙集團車手或被害人至臨櫃辦理業務，可即時啟動預警聯防措施。