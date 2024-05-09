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嘉義平房火警 母子3亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣太保市一處平房前晚大火，延燒猛烈造成母子三人身亡。圖／民眾提供
嘉義縣太保市一處平房前晚大火，延燒猛烈造成母子三人身亡。圖／民眾提供
低收入戶柯姓夫妻與五個孩子租住嘉義縣太保市麻寮里的平房，前晚突然起火，蔓延迅速，柯姓男子用棉被裹住六歲女兒衝出屋外獲救，不過柯妻與三歲兒子被陸續救出都無生命跡象，六歲兒則是火滅後才在燒毀梁柱下方發現焦黑遺體，共三人死亡。消防人員不排除起火原因與人為有關，但蓄意或疏失待釐清。

卅九歲柯姓男子與四十歲潘姓妻子，育有十歲長女、八歲次女、六歲三女、六歲長子、三歲次子。案發時長女、次女剛好外出買東西逃過一劫，柯救出的三女也無傷，目前三個女兒暫由柯的胞姊照顧；她難過說，「還不知道要怎麼跟她們說媽媽和弟弟都不在了」。

柯姓男子平時在魚類批發商當選魚工，妻子在家顧小孩，柯的胞姊指出，一家七口平時感情良好，大通舖睡在一起，前晚柯因須早起上班，提早睡覺，妻子在做家務，小孩有的休息、有的玩耍，突然起火。

鄰居說，前晚九時許洗澡到一半突然停電，打開陽台驚見隔壁冒出火光，她衝出來看到柯姓男子從後門跑出，身體燻黑，柯兩個女兒正好買東西走回來，當場哭了。

消防人員十時十五分控制火勢，陸續救出三歲男童、潘女，男童送醫不治，潘女當場死亡，昨凌晨二時許把燒毀梁柱搬開，發現六歲男童焦黑遺體。

據指出，火災發生前，柯妻在浴室洗拖把、長子在休息，三歲男童在房內走廊玩耍；大火前可能有人用打火機，但仍待火調結果；研判室內雜物多，火勢蔓延太快來不及逃出。

柯姓一家人為政府造冊低收入戶，嘉義縣社會局已由社工協助兒童安置，將盡速發放低收入戶喪葬補助、安遷救助。

低收入戶 停電

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