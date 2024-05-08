3高中生勇勸架！駕駛、騎士行車糾紛當街互毆 桃警循車號開罰
桃園市八德區永豐路、富城街口今天清晨上課上班時段，突然有輛停等紅燈的汽車駕駛與行使而過的機車騎士，疑似發生行車糾紛，雙雙由馬路中間打到街邊，一名女子怎麼勸也勸不聽，正巧有名身材高壯的高中生與2名同學經過，幫忙上前勸阻。警方據報到場，人車都離開了，八德警分局表示，已根據監視器清查汽機車車號，通知當街開打的2男到案說明並開罰。
八德分局高明派出所副所長田書彥表示，今天上午7點15分於八德區永豐路上有2名男子各自駕駛汽車及機車，因行進過程中發生行車糾紛，過程中雙方產生口角，隨後雙方在路旁發生肢體衝突，警方到場時，雙方均已離去，警方將調閱監視器，依社會秩序維護法第87條，通知雙方到案說明。
警方呼籲，用路人務必遵守交通安全規則，如遇行車糾紛切勿動手，應立即報警，警方將嚴正執法處理。
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