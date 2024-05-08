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港籍男女逛西門町被打 2嫌路邊小便被看一眼：不爽被嘲笑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一對香港籍男女昨天在西門町逛街，因有人路邊小便，不經意看了一眼，就被對方2名男子動手毆打，頭部瘀青、肢體擦挫傷報警，警方獲報趕抵，在附近路口找到動手的犯嫌，2人供稱不滿「被嘲笑」才出拳打人，警詢後被依傷害罪送辦。

萬華警方昨天晚上10點多獲報，西門町徒步區有民眾毆打衝突，趕抵時涉嫌人已經離去，徒留傷者2人，協助就醫並調閱監視器畫面，發現現場是4人，2人涉嫌動手，分別是陳姓男子（26歲的）和邱姓男子（25歲），另外2人因看到同夥打人，連忙制止，並叫計程車離去。

警方發現傷者是香港籍，分別是林姓男子（33歲）和黃姓女子（33歲），怕案件不單純，擴大追查逮人，果然在西門町附近查獲涉嫌動手的陳男和邱男，2人警詢時坦承犯行，稱跟朋友喝完酒出來，看到被一男一女的香港人指點，還開始訕笑，認為莫名其妙，一時怒氣大發動手，但事後對打人很不好意思，意願跟被害人和解，警詢後被依傷害罪送辦。

據了解，林男在台灣生活多年，目前是在餐廳上班，跟黃女是朋友關係，黃女近日從香港來台找林男遊玩；關於「因嘲笑被打」，他們2人稱，根本沒有訕笑，是因為看到對方在路邊小便，有看了一眼，但沒有停下來，莫名其妙就被攻擊。

監視器畫面拍下，一夥4人搭上計程車離開現場。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下，一夥4人搭上計程車離開現場。記者翁至成／翻攝
萬華警方循線逮獲動手的犯嫌。記者翁至成／翻攝
萬華警方循線逮獲動手的犯嫌。記者翁至成／翻攝

傷害罪 西門町 香港

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