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高雄橋科意外 國土署：立即停工檢視工地安全

中央社／ 台北8日電

國土署今天說，高雄橋頭科學園區開發案工區發生工安意外，挖土機翻覆後造成駕駛傷重不治，將慰問傷亡家屬及提供必要協助，事發後已立即停工，後續將全力配合調查，重新檢視工地安全。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，國土署南區都市基礎工程分署主辦「高雄橋頭科學園區開發案第5工區」下午發生工安意外，由於挖土機操作人員在進行箱涵版樁導溝開挖時，因土質鬆動，不幸發生挖土機翻覆意外。

國土署說，現場施工人員第一時間立即報案，並將受傷駕駛送醫急救，但經過搶救仍傷重不治。國土署對此事件表達遺憾，並派員前往慰問傷亡家屬及提供必要的協助。

國土署表示，事發後現場已立即停工，後續將全力配合國科會南部科學園區管理局的調查，並責成施工廠商在停工期間，重新檢視工地安全，後續須提復工計畫送勞動檢查機構審核。

國土署指出，同時也請監造單位及施工廠商務必要做好職安管理，落實工程安全管理機制，以提升整體工程人員的施作安全。

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