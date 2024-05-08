新北泰山水泥攪拌車側翻 疑煞車過熱失控釀禍…駕駛拒就醫
新北市泰山區一輛水泥攪拌車今天下午行經新北市泰山區南泰路，疑因煞車過熱失靈側翻，駕駛自行脫困腳底擦傷不願就醫。肇事司機沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，水泥攪拌車司機楊男（28歲），今天下午近2時許，開車行經新北市泰山區南泰路2.5公里處，疑因煞車過熱導致煞車失靈翻覆，楊男自行脫困，雙腳腳底擦傷流血。
警、消獲報趕抵，楊男不願意就醫、沒有酒駕，現場沒有波及其他路過人車，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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