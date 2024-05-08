快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

新北泰山水泥攪拌車側翻 疑煞車過熱失控釀禍…駕駛拒就醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區一輛水泥攪拌車今天下午行經新北市泰山區南泰路，疑因煞車過熱失靈側翻，駕駛自行脫困腳底擦傷不願就醫。肇事司機沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，水泥攪拌車司機楊男（28歲），今天下午近2時許，開車行經新北市泰山區南泰路2.5公里處，疑因煞車過熱導致煞車失靈翻覆，楊男自行脫困，雙腳腳底擦傷流血。

警、消獲報趕抵，楊男不願意就醫、沒有酒駕，現場沒有波及其他路過人車，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市泰山區一輛水泥攪拌車，今天下午行經南泰路疑因煞車過熱失靈側翻，現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區一輛水泥攪拌車，今天下午行經南泰路疑因煞車過熱失靈側翻，現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區一輛水泥攪拌車，今天下午行經南泰路疑因煞車過熱失靈側翻，現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區一輛水泥攪拌車，今天下午行經南泰路疑因煞車過熱失靈側翻，現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

車禍

相關新聞

影／行人地獄又一起！ 高雄73歲婦人走斑馬線遭貨車撞斷肋骨

高雄市發生行人走行人穿越線遭撞傷車禍，丁姓婦人走斑馬線過馬路，遭左轉的貨車撞上，送高雄榮總醫院急救，肋骨斷裂、身體多處受...

高雄驚傳工安意外！怪手傾倒重壓 1男命危搶救中

高雄市燕巢區四林路、海峰路一帶工地，今天下午2時31分許，發生一起怪手壓傷工人的離奇工安意外，45歲邱姓工人疑操作怪手時...

除油機悶燒！新北林口餐廳竄火煙 消防32人15車馳援

新北市林口區忠孝路一間餐廳今天下午2時45分左右，突然冒出濃煙旋即火舌竄出，店家趕緊疏散工作人員及店內用餐民眾，同步通報...

新北泰山水泥攪拌車側翻 疑煞車過熱失控釀禍…駕駛拒就醫

新北市泰山區一輛水泥攪拌車今天下午行經新北市泰山區南泰路，疑因煞車過熱失靈側翻，駕駛自行脫困腳底擦傷不願就醫。肇事司機沒...

高雄權利車買賣糾紛爆飛車追逐 空氣槍狂射…警逮13人送辦

高雄吳姓、洪姓男子疑因車輛買賣糾紛，雙方本月4日約在仁武區鳳仁路談判，雙方爭執3萬5000元車款失敗，洪男率人砸毀吳男轎...

影／清潔隊垃圾車進基隆焚化廠 輾過睡車道黑狗不理…引眾怒

基隆市環保局清潔隊李姓隊員駕駛垃圾車，駛入天外天焚化廠時，輾過躺在車道上的一隻黑狗，引爆眾怒。李說，進場途中並沒有看見狗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。