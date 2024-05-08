遊覽車載學生在大學門口下車後突向後滑撞轎車 一人受傷
一輛遊覽車昨晚載弘光科大學生校外活動，回到台中市沙鹿區校門口，學生都下車後，遊覽車開進校內要迴轉時，不明原因失去動力向後滑行，撞上大門口停等的轎車，遊覽車再向後滑行撞擊BRT站體，轎車駕駛受傷，肇事原因由警方調查中。
清水警分局調查，昨晚7點23分，沙鹿區台灣大道六段弘光科大校園門口，張男駕駛遊覽車進入該大學上坡處，不明原因失去動力，向後滑行，撞擊在大門口停等、由柯男駕駛的轎車，遊覽車再向後滑行撞擊BRT站體，轎車駕駛左手腳受傷，送光田醫院就醫，傷勢無大礙，雙方均無酒精反應。全案依規定製作相關資料後，移請交通警察大隊分析硏判肇事責任。
校方表示，遊覽車司機昨晚讓參加校外活動學生下車後，迴轉出校門上坡時，不知何原因往後滑，撞到校門口公車站及一輛要開進校內的轎車。警衛及校安人員立即協助處理，並疏導交通，所幸虛驚一場。
警方呼籲汽車駕駛人於上坡停車時，務必將擋位排入P擋，確實拉起手剎車，維護自已及他人生命財產安全。
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