快訊

找到了！24歲軍人烏山頭水庫釣魚落水失蹤 今早尋獲遺體

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄街友半夜當小偷太累 躺店外睡死…身旁贓物曝竊行

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區某汽車材料行昨天遇竊，店家報警後，員警在附近巡查周遭動線，卻發現蘇姓男子躺在80公尺外的石椅上呼呼大睡，身旁還有裝籃的汽車零件，找來店家才知道蘇男涉案，依竊盜罪嫌移送法辦。

高雄市新興區河南一路汽車材料行顧姓老闆（63歲），昨天上午7時，發現放在門口的一批中古汽車零件失竊，向新興警分局報案。

員警到材料行，巡看竊賊可能行竊的動線，不久卻在距離材料行80公尺外，發現人行道上放一批汽車零件，其中還有部分零件裝在1輛腳踏車後方拖曳的籃子，旁邊還有散落多樣汽車零件，一旁蘇姓男子（45歲）正躺幸福川石椅上睡覺，叫醒蘇男，找來顧姓老闆，才確認這批零件是材料行失竊的零件，警方立即逮捕蘇姓男子。

據了解，蘇姓男子平日居無定所，是常出沒河南一路沒附近的街友，昨天凌晨1時許，經過該材料行，見店外放置多種汽車零件，價值約5000元，便趁四下無人，裝入籃子載走，打算白天拿去變賣，但因睡意甚濃便在人行道呼呼大睡。蘇承認涉案，經警方依竊盜罪嫌移送法辦。

高雄街友涉嫌偷汽車零件準備變賣，卻距離在汽車材料行睡覺被捕。記者林保光／翻攝
高雄街友涉嫌偷汽車零件準備變賣，卻距離在汽車材料行睡覺被捕。記者林保光／翻攝
高雄街友（左下）涉嫌偷汽車零件準備變賣，卻距離在汽車材料行睡覺被捕。記者林保光／翻攝
高雄街友（左下）涉嫌偷汽車零件準備變賣，卻距離在汽車材料行睡覺被捕。記者林保光／翻攝

人行道 竊盜 街友

延伸閱讀

秀朗大橋鋪面更新 5月10日至6月23日機車及行人須改道

高雄市政會議移師佛光山 陳其邁：感謝一起淨零轉型

台中市府整頓市容 火車站變乾淨卻讓街友吃不消

無預警清除街友行李產生後遺症？街友團體：應設管理置放區

相關新聞

嘉縣民宅奪命火燒垮磚牆 怪手開挖找到碳化小軀體

嘉義縣太保市昨晚一處民宅發生火災，疑因屋內雜物眾多延燒迅速，40歲柯男抱著小女兒逃出後，就已燒成一片火海，屋頂瓦礫不斷掉...

嘉義奪命火釀3死 窮困一家水電費遲繳、鄰居贈衣度日

嘉義縣太保市的平房昨深夜惡火釀1大2小死亡，縣府確認該戶是列冊的低收入戶。據了解，柯姓夫妻與5個孩子承租此傳統平房3、4...

影／遭陌生男擦肩猛撞後再撞1次 中山女高學生嚇哭…北警隔天逮到人

一名就讀台北市中山女高的高一女學生，6日傍晚4時許，行經大安森林公園附近要去補數學，卻被路過的36歲陳姓男子惡意用肩膀衝...

高雄街友半夜當小偷太累 躺店外睡死…身旁贓物曝竊行

高雄市新興區某汽車材料行昨天遇竊，店家報警後，員警在附近巡查周遭動線，卻發現蘇姓男子躺在80公尺外的石椅上呼呼大睡，身旁...

高雄男搶房產 闖祖厝安父牌位辦法事…胞姊氣到報警提告

高雄三民區王姓老婦死後留有一間透天厝，由王姓女兒及丈夫繼承，事後女兒再買下父親的持分，但王男胞弟質疑該間透天厝是父親要留...

「COT手續費？」行員滿頭問號 台南婦陷跨國戀愛詐騙險失500萬

台南市鄭姓婦人於網路上認識一名自稱住在義大利的男子，他表示任職美國石油公司的義大利籍華僑，派駐在鑽油平台上，每天以LIN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。