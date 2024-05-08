高雄街友半夜當小偷太累 躺店外睡死…身旁贓物曝竊行

高雄市新興區某汽車材料行昨天遇竊，店家報警後，員警在附近巡查周遭動線，卻發現蘇姓男子躺在80公尺外的石椅上呼呼大睡，身旁還有裝籃的汽車零件，找來店家才知道蘇男涉案，依竊盜罪嫌移送法辦。

高雄市新興區河南一路汽車材料行顧姓老闆（63歲），昨天上午7時，發現放在門口的一批中古汽車零件失竊，向新興警分局報案。

員警到材料行，巡看竊賊可能行竊的動線，不久卻在距離材料行80公尺外，發現人行道上放一批汽車零件，其中還有部分零件裝在1輛腳踏車後方拖曳的籃子，旁邊還有散落多樣汽車零件，一旁蘇姓男子（45歲）正躺幸福川石椅上睡覺，叫醒蘇男，找來顧姓老闆，才確認這批零件是材料行失竊的零件，警方立即逮捕蘇姓男子。

據了解，蘇姓男子平日居無定所，是常出沒河南一路沒附近的街友，昨天凌晨1時許，經過該材料行，見店外放置多種汽車零件，價值約5000元，便趁四下無人，裝入籃子載走，打算白天拿去變賣，但因睡意甚濃便在人行道呼呼大睡。蘇承認涉案，經警方依竊盜罪嫌移送法辦。