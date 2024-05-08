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影／北投曳引車疑視線死角撞自行車 79歲老翁捲車底不治

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

王姓曳引車司機5月7日中午12時許，行經台北市北投區大業路65巷綠燈後右轉時，79歲邱姓老翁騎自行車經過曳引車前方，司機疑因視線死角撞上老翁，人車遭捲進車底送醫不治，司機肇事後沒發現往前開，目擊民眾連按喇叭攔下司機，警方到場後司機遭依過失致死罪送辦。

警方指出，46歲王姓司機駕駛曳引車，沿大業路65巷西往南方向右轉至肇事處，老翁沿大業路旁便道南往北方向行駛至65巷口，曳引車前車頭撞上自行車左側車身，老翁及自行車當場捲入車底，身體遭輪胎輾過，送醫搶搶救不治，今將報請檢方相驗。

案發時，王姓司機完全沒發現撞到人，路口目擊民眾連按喇叭提醒，攔下曳引車，司機才驚覺車禍肇事，司機酒測值為0無酒駕，全案肇事責任釐清中，司機涉犯過失致死罪嫌，將被移送檢方複訊。北投分局呼籲，駕駛車輛應注意車前狀況，機慢車騎士應避免進入駕駛視覺死角，以維護交通安全。

王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁，遭依過失致死罪偵辦。記者蕭雅娟／翻攝
王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁，遭依過失致死罪偵辦。記者蕭雅娟／翻攝
王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁。記者蕭雅娟／翻攝
王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁。記者蕭雅娟／翻攝
王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁。記者蕭雅娟／翻攝
王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁。記者蕭雅娟／翻攝
王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁，遭依過失致死罪偵辦。記者蕭雅娟／翻攝
王姓曳引車司機疑因視線死角，撞上騎自行車的邱姓老翁，遭依過失致死罪偵辦。記者蕭雅娟／翻攝

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