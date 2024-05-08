嘉義太保火災3死1傷 家屬：不知怎和孩子說媽媽不在了

嘉義縣太保市昨晚發生住宅火警，釀3死1傷悲劇，一家七口租平房，40歲柯姓男子用棉被裹住6歲小女兒衝出火場，隨後要再進屋已燒成一片火海，40歲母親、6歲大兒子、3歲小兒子不幸葬身火海，警消今早重返現場，起火點疑在右側房間，詳細起火原因仍待火調釐清。

柯姓男子與潘姓妻子共生下5名小孩，包括10歲長女、8歲次女、6歲三女、6歲長子、3歲次子，這次火災帶走潘姓妻子及6歲長子、3歲次子生命。家屬痛心，現在3個女兒都只知道爸爸在住院，還不知道要怎麼跟她們說媽媽和弟弟都不在了。

據悉，太保市民生路96巷一處平房，屋內中間是客廳，左側是臥室，右側是活動室，浴室及廚房則在後方，昨晚火災起火點疑似在房屋右側，當時只有小兒子在活動室內，疑有火源導致房屋失火，柯男與小女兒在臥室，柯男將小女兒救出後，想再衝進火場就進不去。

柯男的二姐說，一家七口平時感情良好，大通舖睡在一起，柯男在魚市場打零工賺錢，妻子在家照顧小孩，昨晚柯男需早起上班，提早睡下，柯妻則在浴室洗拖把，6歲長子身體不適在休息，3歲次子在房內走廊玩耍，10歲長女、8歲次女因外出到超商，逃過一劫。

鄰居指稱，當晚火勢從平房右側延燒，不到半小時就燒成一片火海，柯男用棉被裹住小女兒衝出火海，隨後又要衝進火場，不顧自己身上燒燙傷，情緒相當激動，四處找地方要鑽進火場，但都鑽不進去，隨後消防人員到場先將他送醫治療。

嘉義縣消防局指出，昨晚出動各式消防車輛17輛、消防人員38人前往搶救，40歲男子身體灼傷，由救護車送長庚醫院救治，陸續救出3名民眾皆呈現OHCA。院方指出，病人來院有先預防性插管，後送燒燙傷中心，目前狀況穩定持續觀察中。