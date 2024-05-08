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嘉義太保惡火奪母子3命 男主人魚市場選魚工養全家7口

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣太保市惡火奪走低收入戶柯姓男主人妻子，以及2名年幼兒子生命，3名就讀小學女兒縣府安置，嘉義市魚市場經理林盈成說，柯男是外包廠商嘉魚企業社雇用的選魚工，午夜上班，嘉魚企業社郭姓女老闆說，「阿文」工作很認真，不幸發生火警，希望大家幫忙他們度過難關。

林盈成說，昨晚得知外包廠商選魚工「阿文」住家火警，馬上帶員工前往關心，連絡城隍廟慈善會救助，魚市場員工大家捐錢，幫助「阿文」度過難關；嘉魚企業社郭姓女老闆說，「阿文」應徵選魚工工作2年，「足骨力」，工作都在午夜挑魚選魚，有時帶妻子及孩子來市場，妻子有時當陣頭貼補家計。

郭姓老闆難過不捨說，「阿文」2名葬身火海的男孩，很可愛懂事，其妻死亡，他以後還要照顧3名女兒很辛苦，會盡力幫忙「阿文」，也希望大家幫忙柯家度過難關。

柯家鄰居說，柯男家境貧困一家7口，夫妻在家帶5名年幼孩子，柯男工作很努力，為養活全家，曾一天兼3份工作還兼做資源回收，柯男妻子在家帶3歲至8歲3女2男小孩，除低收入生活救助金，社福機構會捐贈物資，送慰問金，如今柯妻及2名兒子身亡，柯男插管治療、3名女兒需家人協助及社會處安置關懷。

嘉義縣太保市惡火奪走低收入戶柯姓男主人妻子，以及2名年幼兒子生命，3名就讀小學女兒縣府安置。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市惡火奪走低收入戶柯姓男主人妻子，以及2名年幼兒子生命，3名就讀小學女兒縣府安置。記者魯永明／翻攝

低收入戶 嘉義 火災

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