快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

台南3歲女童斑馬線遭撞亡週年 行人零死亡聯盟悼念

中央社／ 台南8日電

台南市3歲女童去年5月8日在台南市北區成功路、忠義路口斑馬線遭撞不治，引發全國關注。圖／台南市政府提供
台南市3歲女童去年5月8日在台南市北區成功路、忠義路口斑馬線遭撞不治，引發全國關注。圖／台南市政府提供

台南市3歲女童去年5月8日在台南市北區成功路、忠義路口斑馬線遭撞不治，引發全國關注，行人零死亡推動聯盟今天重回現場持花悼念，盼政府真正重視行人安全及權益。

行人零死亡推動聯盟今天上午在北區成功路、忠義路口悼念遭撞死亡3歲女童，因案發地點鄰近鴨母寮市場，車流、人行多，聯盟理事林伯勛說，連站在這裡都提心吊膽，事隔1年，還是沒有完善人行空間。

聯盟理事長陳愷寧表示，回顧過去1年，準總統賴清德曾承諾進行交通改革，但大部份路況仍未改善，國土管理署新台幣400億元計畫申請效率也不高，道路交通管理處罰條例修正案也讓人失望。

她說，聯盟對立法院、行政院還有很多訴求，希望政府真正重視行人安全，徹底改善馬路危險設計、過於落後駕訓教育及不彰執法。

林伯勛則表示，女童不幸遭撞死亡，許多人到路口觀看事故發生原因及動線，才發現駕駛人與國家工程都出問題，相對應工程設施全以車子為核心，國家進步竟是靠年輕生命堆積才有辦法改革前進，如今還有進步空間，希望化痛苦為力量，持續關注行人權益。

台南市北區成功路、忠義路口去年5月8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治。

台南市政府隨後執行百大路口安全行動計畫，採行人專用、行人綠燈早開方式改善，同時於道路進行路平專案一併處理行穿線退縮、增設庇護島等設計，讓人車分流，降低左轉車輛A柱行車視野死角問題。

此案引發全國關注，女童父親催生成立台南市人本交通促進協會，台南地檢署也起訴，杜女坦認犯行，且與女童家屬達成調解，台南地方法院今年4月以涉犯過失致人於死罪，判刑2年、緩刑5年，緩刑期間提供240小時義務勞務並接受法治教育3場次。

台南 行人地獄

延伸閱讀

老翁走斑馬線被撞致死...男大生辯稱黃網線肇事 法官不信

老婦郵局領完錢直接穿越馬路 遭砂石車撞斃

15歲學生斑馬線滑手機 騎士不滿「帝王行人」糾正被辱罵...怒極動手

又見行人地獄 內湖三總前斑馬線看病婦人遭曳引車撞 急救不治

相關新聞

嘉義太保火災3死1傷 家屬：不知怎和孩子說媽媽不在了

嘉義縣太保市昨晚發生住宅火警，釀3死1傷悲劇，一家七口租平房，40歲柯姓男子用棉被裹住6歲小女兒衝出火場，隨後要再進屋已...

嘉義太保惡火奪母子3命 男主人魚市場選魚工養全家7口

嘉義縣太保市惡火奪走低收入戶柯姓男主人妻子，以及2名年幼兒子生命，3名就讀小學女兒縣府安置，嘉義市魚市場經理林盈成說，柯...

台南女警遭警大退學自戕案 母泣訴：還我女兒清白

台南市警察局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警，疑因就讀警察大學研究所期間，被檢舉偷竊遭勒令退學，趁外出時舉槍自戕，監察院已...

台南3歲女童斑馬線遭撞亡週年 行人零死亡聯盟悼念

台南市3歲女童去年5月8日在台南市北區成功路、忠義路口斑馬線遭撞不治，引發全國關注，行人零死亡推動聯盟今天重回現場持花悼...

2024全球智慧20大獎今頒獎 桃市消防局以物聯網技術獲獎

由美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards...

影／民喊有槍！當街攔車掏槍 三重警拔槍對峙…一查是友軍辦案

北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，民眾驚見誤以為是當街擄人，高喊「他們有槍」，三重警經過拔槍衝前，雙方一度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。