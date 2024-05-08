台南3歲女童斑馬線遭撞亡週年 行人零死亡聯盟悼念

台南市3歲女童去年5月8日在台南市北區成功路、忠義路口斑馬線遭撞不治，引發全國關注。圖／台南市政府提供

台南市3歲女童去年5月8日在台南市北區成功路、忠義路口斑馬線遭撞不治，引發全國關注，行人零死亡推動聯盟今天重回現場持花悼念，盼政府真正重視行人安全及權益。

行人零死亡推動聯盟今天上午在北區成功路、忠義路口悼念遭撞死亡3歲女童，因案發地點鄰近鴨母寮市場，車流、人行多，聯盟理事林伯勛說，連站在這裡都提心吊膽，事隔1年，還是沒有完善人行空間。

聯盟理事長陳愷寧表示，回顧過去1年，準總統賴清德曾承諾進行交通改革，但大部份路況仍未改善，國土管理署新台幣400億元計畫申請效率也不高，道路交通管理處罰條例修正案也讓人失望。

她說，聯盟對立法院、行政院還有很多訴求，希望政府真正重視行人安全，徹底改善馬路危險設計、過於落後駕訓教育及不彰執法。

林伯勛則表示，女童不幸遭撞死亡，許多人到路口觀看事故發生原因及動線，才發現駕駛人與國家工程都出問題，相對應工程設施全以車子為核心，國家進步竟是靠年輕生命堆積才有辦法改革前進，如今還有進步空間，希望化痛苦為力量，持續關注行人權益。

台南市北區成功路、忠義路口去年5月8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治。

台南市政府隨後執行百大路口安全行動計畫，採行人專用、行人綠燈早開方式改善，同時於道路進行路平專案一併處理行穿線退縮、增設庇護島等設計，讓人車分流，降低左轉車輛A柱行車視野死角問題。

此案引發全國關注，女童父親催生成立台南市人本交通促進協會，台南地檢署也起訴，杜女坦認犯行，且與女童家屬達成調解，台南地方法院今年4月以涉犯過失致人於死罪，判刑2年、緩刑5年，緩刑期間提供240小時義務勞務並接受法治教育3場次。