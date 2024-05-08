影／單手騎車講手機還未扣安全帽 新北警一攔…查獲通緝犯

新北市48歲曹姓男子日前騎車經過土城區金城路時，因未繫扣好安全帽還持手機講電話，土城警員巡邏經過立即將曹男攔下盤查。曹男原本以為開完罰單就沒事了，不料警員一查發現槽男竟是詐欺通緝犯，曹男一臉錯愕聲稱不知自己被通緝，懷疑可能是因為搬家才未收到開庭通知，警方詢後將曹男依詐欺通緝解送歸案。

據了解，曹姓男子3日上午9時許騎機車行經土城區金城路二段、明德路一段路口，因一邊講電話一邊騎車，加上安全帽扣環未扣引起巡邏警員注意，立即趨示意要曹男停車受檢。

曹男當下十分配合並拿出證件接受警方盤查及開單，不料警方將曹男個資輸入M-Police小電腦查詢後，發現曹男因詐欺案正遭桃園地檢署通緝。曹男錯愕的說完全不知自己被通緝，表示日前曾經搬家，可能因此沒收到開庭通知信。警方隨即將曹男帶回派出所，詢後依法解送桃園地檢署歸案。

土城警分局呼籲，民眾駕駛交通工具應遵守交通規則，以確保自己及其他用路人的安全；亦提醒民眾如有司法案件收到傳票時，務必依指定庭期到案處理，以免遭到通緝而成為警方查緝對象。