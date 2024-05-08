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嘉縣太保奪命惡火母與2子死亡 案家為低收入戶縣府安置救助

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣太保市1處平房昨晚9點多大火，延燒猛烈、濃煙竄天，租戶柯姓夫妻及5名小孩受困，大批警消趕赴搶救，有4人自行逃出，但消防員發現3歲男童、41歲女子獲救已無呼吸心跳，送醫不治，火災造成1家7口1大2小身亡。縣府調查，案家為列冊低收入戶，戶內共有5名兒童，已啟動安置救助。

縣府社會處說，火災往生為案母、7歲長子、3歲次子。火災發生時，社工已派員協助，案家安置，因案父受傷住院，3名女兒已暫由親屬照顧。各界喪葬及家園重建急難事宜，公所將開立專戶。

另3名女兒的就學教育，已與學校保持聯繫，學校已啟動教育儲蓄戶。火災受災戶，死亡救助金、低收入戶喪葬補助，及安遷救助等，待公所送案後，盡速發放。

太保市長鄭淑分說，太保市民生路96巷昨晚9點多發生住宅火警，在消防人員的救火下，火勢有控制住，未波及附近住家。火場住著一對夫妻和5名小孩，有3名小孩逃出、交由親戚安置，爸爸燒燙傷、送至醫院治療中，媽媽及另2名小孩不幸往生。

消防局指出，派遣17輛消防車搶救，火勢昨晚10點15分控制，該戶為連棟平房，租戶為夫妻和3女、2子，自行逃出的父親受灼傷送醫，3個女兒意識清楚由警察帶回派出所急難收容。

嘉義縣太保市1處平房昨晚9點多大火，延燒猛烈，租戶柯姓夫妻及5名小孩受困，大批警消趕赴搶救，有4人自行逃出，最後造成1大2小身亡。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市1處平房昨晚9點多大火，延燒猛烈，租戶柯姓夫妻及5名小孩受困，大批警消趕赴搶救，有4人自行逃出，最後造成1大2小身亡。記者魯永明／翻攝

低收入戶 嘉義 小孩 火災

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