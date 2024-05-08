影／4萬債務拖欠4月 少年被半夜遭押走…新店警當街速逮4嫌

新北市洪姓少年疑拖欠4萬餘元債務長達4月未還，昨晚遭人強行押走4個多小時，少年母親半夜接求救電話報案，新店警方今天凌晨2時許當街速逮4嫌救出被害少年。警詢後今依妨害自由、恐嚇取財、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署及少年法院偵辦。

「我兒子被人帶走了。」新北市黃姓婦人今天凌晨2時許衝到新店警分局安和派出所求救，指稱17歲兒子洪男打電話求救，表示遭人帶走並要求交付現金4萬7000元，如不交付即不讓他離開。

警方獲報立即組成專案小組，今天凌晨前往與被害洪男至所約定新店區安和路三段付款地點埋伏，凌晨2時40分見洪男遭6名不明人士包圍，警方立即上前逮人，眾人拔腿就跑，現場查獲陳姓少年﹙16歲﹚、林姓少年﹙16歲﹚及吳姓男子﹙18歲﹚3人，隨後在現場附近搜索，再查獲共犯黃姓女子﹙20歲﹚，另有2名共犯在逃查緝中。

據了解，洪男向陳男借款4萬7000元，因積欠4個多月未還，陳男不滿洪故意拖欠不還，心生怨恨，昨晚號召林男等5人約出洪男，強行帶走並逼迫簽下借據，並恐嚇洪如無法讓其父母協助還款，將對其不利；洪今天凌晨打手機聯繫媽媽，此案才曝光；警詢後將依妨害自由、恐嚇取財、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署及少年法院偵辦。