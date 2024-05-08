壓在樑柱下…7歲男童遺體尋獲 嘉義太保惡火一家七口母子3死

嘉義縣太保市1處平房昨晚9點多大火，造成1家7口1大2小身亡。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣太保市1處平房昨晚9點多大火，延燒猛烈、濃煙竄天，租戶柯姓夫妻及5名小孩受困，大批警消趕赴搶救，有4人自行逃出，但消防員發現3歲男童、41歲女子獲救已無呼吸心跳，送醫不治，火勢撲滅後，才搬開樑柱尋獲7歲男童，因受困近5小時更是身體燒得碳化難以辨認。此火災造成1家7口1大2小身亡。

太保市長鄭淑分說，太保市民生路96巷昨晚9點多發生住宅火警，在消防人員的救火下，火勢有控制住，未波及附近住家。火場住著一對夫妻和5位小孩，目前有3位小孩逃出、交由親戚安置，爸爸燒燙傷、送至醫院治療中，媽媽及另2位小孩，不幸往生。

嘉縣消防局指出，派遣17輛消防車搶救，火勢於晚間10點15分控制，經了解該戶為連棟平房，租戶為夫妻和3女、2子，自行逃出的父親受灼傷送醫，3個女兒意識清楚由警察帶回派出所急難收容。

至於受困火場的母親和2個兒子，3歲男童先獲救，送醫到院明顯死亡，遺體由家屬接回；母親10點多被發現，但身體嚴重炭化未送醫；最後的7歲男童一直沒被發現，火勢撲滅後消防人員進屋內搜索，徒手挖掘也沒發現，直到出動大型機具，凌晨2點多把燒毀的樑柱搬開，才發現燒得焦黑男童遺體，外觀幾乎無法辨識。

義消張文榮說，當晚大家真的很努力了，除了先找出已無呼吸心跳的母子，還有7歲幼童受困火場，雖火勢獲得控制、撲滅，但不時有掉落的屋頂瓦礫，現場數十名警義消努力找尋，經過幾個小時的搶救，怪手開挖後已經找到大體。