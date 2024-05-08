高雄賓士車放包包 男破窗偷走… 警逮到他4萬多已花光

林姓男子將賓士轎停在鳳西羽球館旁，遭擊破車窗，放在車內的公事包及貨款4萬7000元遇竊。高雄警方調閱監錄系統，發現1男子駕駛轎車曾在附近停車逗留，下車時2手空空，上車卻帶著公事包，追查出蔡姓男子涉嫌偷走林的錢。

高雄市警鳳山分局忠孝派出所接獲林姓車主（42歲）報案，稱他的賓士車5月4日停在於鳳山區平等路鳳西羽球館旁的停車場，隔天要去開車，竟發現左後車窗玻璃破裂，放在車內的公事包失竊。

警方調閱監視器錄影畫面，發現1輛白色轎車在5月5日凌晨3點多，曾在附近路邊停車，車上男子停車許久才下車，下車時沒拿任何東西，不久，卻拿著林姓男子失竊的公事包，迅速上車開車離去，懷疑有問題，5月6日通知駕駛白色轎車的蔡姓男子（45歲）到案說明。

蔡男見警方提出監錄畫面俯首承認涉案，稱他最近欠一些債務，四處以尋找高級轎車下手，經過羽球館停車場，見到賓士車內有1個公事包，心想公事包裡面應該有現金，便敲破車窗後，偷走公事包，裡面的錢已花完。警詢後，將蔡姓男子依竊盜罪嫌移送法辦。