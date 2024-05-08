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國一楠梓段深夜兩車追撞烈焰染紅夜空 女駕駛燒成焦屍
國道一號北向352.8公里處（楠梓路段），昨晚接近9時許，發生一起嚴重火燒車死亡車禍；據悉，25歲江姓女子駕駛轎車行經該路段時，疑先自撞外側護欄後橫停於中、外側車道上，之後再遭62歲陳姓男子的大貨車追撞，造成兩車起火燃燒，江女不幸慘死車內，至於詳細肇因，警方仍須進一步釐清調查。
昨晚並非假日，但國道一號高雄楠梓路段深夜竟出現車潮壅塞情況，全因兩車追撞大火染紅夜空意外釀禍；高市消防局表示，晚間8時57分許獲報，橋頭區國道1號北上353.1公里處，發生轎車與大貨車兩車追撞燃燒的交通事故，隨即出動8車17人前往灌救，火勢雖於半小時內撲滅，經查，轎車駕駛座上，發現一具來不及逃出的焦屍。
國道公路警察局事後根據車籍查出駕駛為江女，至於為何江女會不慎自撞護欄，慘遭大貨車駕駛追撞，仍須進一步釐清，至於事故現場，昨晚雖造成回堵，經拖吊車業者協助，已排除障礙物，恢復全線暢通。
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