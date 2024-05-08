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竹市田徑場拆牆開放 每日至少1竊案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

竹市體育場圍牆拆除後，將田徑場改成開放性場域。記者張裕珍／攝影
竹市體育場圍牆拆除後，將田徑場改成開放性場域。記者張裕珍／攝影
新竹市政府2020年拆除原市立體育場圍牆，將田徑場改成開放式場域，可隨時進出、運動。不過近來不少跑友投訴，衣物袋、錢包、鑰匙和手機都被偷，管理員更指「每天至少一起竊案」。新竹市體育場說明，場內16支監視器，將研擬外推監視器鏡頭等，警方也編排勤務巡邏、埋守。

邱姓跑友指出，新竹市田徑場改建成為開放式場域後，小偷感覺變多了，不像竹北體育場還有大門跟保全看守。近月陸續有跑友反映手機、錢包遭竊，或是整個衣保袋都被偷，希望相關單位重視。

竹市體育場圍牆拆除後，將田徑場改成開放性場域，近來不少跑友投訴東西常被偷，衣保袋被棄置舊衣回收箱，錢已不見（圖）。圖／跑友提供
竹市體育場圍牆拆除後，將田徑場改成開放性場域，近來不少跑友投訴東西常被偷，衣保袋被棄置舊衣回收箱，錢已不見（圖）。圖／跑友提供

「衣保袋不翼而飛，最後在舊衣回收箱找到...」遭竊跑友說，5日晚上到田徑場運動，裝有衣物、零錢和手機的衣保袋不見了，他前往管理室詢問管理員，是否有撿到失物，沒想到管理員竟回「又有東西被偷了嗎？」讓他瞬間心涼。也有跑友手機被偷，好在最後靠著定位找到。

新竹市體育場說明，新竹市田徑場為開放式場域，目前有24小時保全及裝設16支監視器，將配合警方建議調整監視器位置，並討論能否設置警察巡邏簽到點。

新竹市警察局第二分局指出，即日起晚間6時至10時編排田徑場防竊巡守勤務，除了派出所員警加強盤查可疑人士，也會有偵查隊便衣人員埋守，提醒民眾注意保管自身財物。

新竹 監視器 體育

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