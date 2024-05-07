老翁走斑馬線被撞致死...男大生辯稱黃網線肇事 法官不信

基隆市安姓大專生騎機車撞倒走斑馬線的陳姓老翁，陳住院治療2個月後死亡，檢方起訴安男涉犯過失致死罪。基隆地方法院審理時，安男改口辯稱，並非在斑馬線撞到老翁，而是在黃色網狀線區域，法官未採信，並審酌犯行、未與被害人家屬達成和解等情況，判刑10月。全案可上訴。

判決指出，安男去年2月4日晚上7點30分左右，騎普通重型機車沿基隆市復興路往中和路大慶大城方向行駛，行經復興路、中和路、中平街交岔路口，撞上走斑馬線穿越復興路的陳姓老翁。陳被撞後倒地，送醫發現有骨盆嚴重閉鎖性骨折併急性出血、右側遠端肱股骨折等傷害，並於4月5日因肺炎、急性腎損傷、慢性骨髓性白血病而死亡。

安男在肇事後有主動向到場處理員警自首，陳姓老翁的女兒在父親過世後提告，基隆地檢署檢察官偵查後認定犯行，依過失致死罪嫌起訴安男。

安男辯稱，撞擊地點是在路口中間網狀線附近，並非在斑馬線。他有遵循交通規則騎車，並無過失。律師則辯護說，陳姓老翁呼吸衰竭導因於肺炎，肺炎是慢性骨髓性白血病導致免疫功能下降引發，陳男死亡與車禍無相當因果關係。

法官查出，安男當晚在警詢時說，騎到肇事地點，有個人走斑馬線過馬路，因天色昏暗，他沒看到撞上，後來改稱看不到地上的斑馬線。去年9月5日檢察官勘驗時，安說最後的印象是車在斑馬線上。處理事故的吳姓警員證稱，安男當時指著斑馬線說，就是在這裡撞到的。

法官認為，安男在事故發生當日陳述，相關事實記憶最為清晰，一般與事實較相近。安男辯稱在黃色網狀線撞擊陳姓老翁，何以會在檢察官勘驗時，指機車最後位置在斑馬線上？可見警詢及檢方勘驗陳述為真實。

法官指出，陳姓老翁車禍受傷後馬上被送醫急救，後來因肺炎、急性腎損傷、慢性骨髓性白血病死亡。病歷記載車禍造成骨盆腔嚴重骨折併急性出血，經緊急血管栓塞止血，需臥床休養。外傷臥床也可能併發肺炎，且陳高齡86歲，又有慢性骨髓白血病，依此來說外傷因素並非與死亡完全無關。

法官認為，陳姓老翁車禍造成外傷，後來為此長期臥床，最終因肺炎引起呼吸衰竭死亡。雖無法證明車禍是導致老翁死亡結果直接肇因，僅是加重傷勢助因，安男過失行為與老翁死亡結果確實具有「相當因果關係」，認定罪行。