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國一火燒車駕駛逃生不及身亡 檢警下午相驗家屬沉默

聯合報／ 記者黃子騰曾伯愷／新北即時報導

國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許發生火燒車意外，駕駛逃生不及燒死車內。今天下午檢察官陳漢章、國道警前往新北市立殯儀館相驗，面對媒體詢問，家屬面容哀戚沉默不語。

據了解，榮姓男子（55歲）今天凌晨1時許從桃園獨自開車北上，途中行經國道一號五楊高架道路北向36.1公里泰山路，不明原因撞擊泰山轉接道出口匝道分隔島，導致整輛車身翻覆外側車道，旋即起火燃燒，榮男受困沒有逃出車外。

後方另輛由劉姓男子（35歲）駕駛小貨車，行經該處不慎輾到，榮男車體碎片車輛爆胎，緩靠路肩後無礙。新北市消防局獲報出動人車趕抵救援撲滅火勢，檢視榮男已明顯死亡，榮男有無酒駕待驗，劉男則沒有酒駕，確切肇因待查。事故現場凌晨4時20分完全排除恢復通車。

今天下午新北地檢署檢察官陳漢章、法醫、書記官、國道警前往新北市立殯儀館相驗，家屬沒有疑義，相驗結束步出解剖室，面對媒體詢問，家屬面容哀戚沉默不語。

國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段火燒車燒死一人，今天下午檢警相驗。記者黃子騰／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段火燒車燒死一人，今天下午檢警相驗。記者黃子騰／翻攝

五楊高架 國道 火燒車 車禍

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