鄉長發火了！苗栗大湖追查濫倒垃圾 「殺一儆百」手段奏效

苗栗縣大湖鄉經常發現外地垃圾濫倒在鄉內，今年4月初「天空之城」 附近的苗52-3新鯉農路邊坡又發現有濫倒的事業廢棄物，鄉公所與環保、警方攜手合作，調閱各處監視器畫面，並從垃圾中搜尋可能的線索，最近「以車追人」終於查出台中的林姓男子涉案，警方將通知對方到案說明後移送法辦。

大湖鄉長黃惠琴強調，鄉內被濫倒的情況多不勝數，已讓人「忍無可忍」，鄉公所清潔隊和村辦公處這次卯足勁追查，要以「殺一儆百」手段，讓不肖業者不敢再往鄉內濫倒。此外，未來還要添購智慧型的監視器，強化追蹤濫倒車輛的能力。

大湖鄉公所今天特別發布「破案」的好消息，強調違反廢棄物清理法第46條未依規定處理廢棄物汙染環境，處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；違反飲用水管理條例第5、20條汙 染水源水質，可處10萬以上、100萬元以下罰緩。