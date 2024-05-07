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國道3號中和隧道6車連環撞 釀嚴重回堵5公里

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道3號南向中和路段今天下午發生6車連環車禍。1輛聯結車下午2時許行經34.8公里處中和隧道外側車道時，疑因未保持安全距離，不慎撞上前方1輛小貨車，小貨車再往前碰撞前面4部小轎車，釀成6車連環撞。所幸這起車禍並未造成人員傷亡，事故現場於下午3時44分排除，確切車禍原因仍待國警方調查。。

但這起車禍也造成國道3號南向路段嚴重回堵5公里，經國道警方將現場排除後，車流才慢慢紓解。國道警察局第六大隊呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3千元至6千元罰款外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要保持好安全距離，養足精神再上國道，遵守速限，避免事故發生。

肇事的聯結車疑因未保持安全距離釀成連環車禍。記者黃子騰／翻攝
肇事的聯結車疑因未保持安全距離釀成連環車禍。記者黃子騰／翻攝
被追撞的小貨車車尾門嚴重凹陷。記者黃子騰／翻攝
被追撞的小貨車車尾門嚴重凹陷。記者黃子騰／翻攝
國道3號中和路段今天下午發生6車連環撞。記者黃子騰／翻攝
國道3號中和路段今天下午發生6車連環撞。記者黃子騰／翻攝

國道 車禍

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