台南法拍會入帳76萬 中華貨車4組人馬競標32萬拍出
行政執行署台南分署今舉行聯合拍賣日，上午10點起在2樓拍賣室登場，總計拍出8筆土地及LEXUS休旅車、中華貨車、馬自達廂型車等各式轎車、機車，以及畫作、玉珮、玉鐲等物，總計拍賣價金為76萬多元，其中，2009年份中華貨車第二次拍賣，吸引4組應買人競相加價，最終以32萬元拍出。
台南分署表示，這次拍賣的8筆不動產，是位在台南市下營區土地，總面積2961.18平方公尺、持分範圍是108分之1，且8筆土地是合併拍賣。這次是第4次拍賣，最低拍賣價額是25萬5200元，保證金5萬1200元，經行政執行官開標後，共有1位民眾投標，以25萬5600元高於底價的最高價得標。
此外，動產的部分，拍出最高價的標的是2009年份中華貨車，2977CC，該車輛滯欠燃料費280元、罰鍰4600元，合計4880元。
台南分署指出，該車為第二次拍賣，訂有底價，在拍賣官宣布開始喊價後，吸引4組應買人競相加價，最終以32萬元拍出。
台南分署指出，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB臉書。
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