24歲女掛急診拒治療逃離 與中國附醫警衛爆衝突

彰化縣巫姓女子昨晚到中國醫藥大學附設醫院就醫時，因情緒不穩且不願接受治療，巫女因有自傷行為，醫院交由警衛協助帶巫女到保護室，未料前往途中，巫女與警衛爆發肢體衝突，被民眾拍下，第二警分局表示，當時有警員到場，已告知巫女提告傷害權益，但巫女未提告。

第二警分局在昨晚8時許接獲報案，北區學士路中國醫藥大學附設醫院急診室外與警衛有糾紛，文正所員警到場查處時，已無紛爭情形。

經查，巫女（24歲）在案發時是從彰化縣區搭乘計程車來到台中，欲往中國醫藥大學附設醫院急診室就診，不過巫女在醫院內表現出情緒不穩定的情況，且不願接受治療，後來甚至試圖逃離醫院。

急診室醫師確認巫女有自傷行為，需要接受治療，為了巫女的生命安全，院方請林姓及陳姓警衛協助將她帶回醫院保護室，未料過程中雙方有肢體拉扯衝突，巫女向警方指控有受傷，但也說會在返回彰化縣住處後，前往當地派出所提告。

第二警分局長周俊銘呼籲，民眾遇到心理或身體上的危機時，應尋求專業的醫療幫助，配合醫療人員的建議，以確保個人的安全和健康；警察將持續致力於維護每一位市民的安全與健康。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980